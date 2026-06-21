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Anh tăng tốc vũ khí mới cho Ukraine, giá chỉ bằng nửa Storm Shadow

Hải Yến
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3 hệ thống vũ khí tầm xa mới do Anh phát triển đang được thử nghiệm với mục tiêu đưa ra tiền tuyến Ukraine trong vòng 1 năm.

Anh đang phát triển các loại vũ khí tầm xa chi phí thấp và có kế hoạch triển khai chúng tại Ukraine. Thông tin được Bloomberg dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/6.

Trong những tháng tới, 3 hệ thống do các công ty MBDA, MGI Engineering và Rotron Aerospace của Anh thiết kế sẽ được thử nghiệm tại Anh và Ukraine, với mục tiêu đưa chúng ra tiền tuyến trong vòng 1 năm.

Dự án Brakestop được khởi động từ cuối năm 2024, đã được đẩy nhanh nhằm hỗ trợ Ukraine.

Các quan chức cho biết những vũ khí mới sẽ có độ chính xác thấp hơn tên lửa hành trình Storm Shadow, nhưng chi phí chỉ bằng khoảng một nửa so với loại vũ khí Anh - Pháp này. Giá thành mỗi đơn vị khoảng 529.000 USD, chưa tính đầu đạn.

Đại diện các công ty phát triển cho biết họ có thể sản xuất ít nhất 40 đơn vị mỗi tháng, sau khoảng 3-4 tháng kể từ khi nhận được đơn đặt hàng chính thức.

Trong trường hợp không ký được hợp đồng với Bộ Quốc phòng Anh, các nhà sản xuất dự định bán trực tiếp các hệ thống này cho chính quyền Ukraine hoặc các quốc gia châu Âu khác.

Ngày 16/6, bà Yulia Mendel, cựu Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhận định những chính trị gia phương Tây “vui mừng” tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G7 về việc sẵn sàng tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine không thể được coi là những người giải quyết tình hình.

Theo bà Mendel, việc kéo dài xung đột đồng nghĩa với sự hủy hoại dần dần cả dân tộc và tương lai của nước này.

Trước đó, ngày 14/6, các cơ quan an ninh Nga cho biết giới tài phiệt phương Tây đang thu về những khoản siêu lợi nhuận khổng lồ nhờ tình hình tại Ukraine.

Theo họ, điều này được thể hiện qua sự quan tâm của các doanh nhân đối với việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Chỉ với một quả đạn pháo, người bán có thể thu được khoảng 6.000 euro.

Theo IZ
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Tags

Ukraine

vũ khí

Anh

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