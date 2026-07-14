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Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốt

LÊ CHI/ VTC NEWS
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Ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được chia sẻ trở lại sau hơn 20 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp trong trẻo của Tăng Thanh Hà ở tuổi 18.

- Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền vừa chia sẻ lại loạt hình ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được thực hiện cách đây hơn 20 năm, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong những bức ảnh cũ, nhan sắc trong trẻo, mộc mạc của Tăng Thanh Hà ở tuổi đôi mươi nhận được nhiều lời khen.

- Ảnh 2.

Tăng Thanh Hà bén duyên với nghệ thuật từ năm 16 tuổi qua bộ phim Dốc tình. Không lâu sau, cô được giao vai Mộng Cầm trong Hàn Mặc Tử.

- Ảnh 3.

Dù không có nhiều thoại, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp mong manh, đôi mắt buồn và lối diễn xuất tự nhiên. Chính vai diễn này giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và mở ra cơ hội với những dự án lớn hơn.

- Ảnh 4.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà đến với Hương phù sa. Trong vai Út Nhỏ – cô gái miền Tây giàu nghị lực, luôn nỗ lực gìn giữ nghề đóng xuồng của gia đình.

- Ảnh 5.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn với vẻ đẹp mộc mạc, nụ cười rạng rỡ và diễn xuất giàu cảm xúc. Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cô chinh phục khán giả bằng làn da khỏe khoắn, đôi mắt biết cười và nụ cười tươi đặc trưng

- Ảnh 6.

Vai diễn Út Nhỏ không chỉ giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất mà còn góp phần tạo nên danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” sau này.

- Ảnh 7.

Sau thành công của Hương phù sa, Tăng Thanh Hà dần hoàn thiện hình ảnh của một gương mặt triển vọng trên màn ảnh Việt. Dù vẫn trung thành với lối trang điểm nhẹ nhàng cùng những kiểu tóc đơn giản như xõa tự nhiên hoặc buộc gọn, nữ diễn viên toát lên vẻ thanh lịch, nền nã nhưng vẫn gần gũi, đúng với hình ảnh “ngọc nữ” mà công chúng dành cho cô.

- Ảnh 8.

Cũng từ giai đoạn này, Tăng Thanh Hà bắt đầu định hình phong cách riêng. Nhan sắc của nữ diễn viên không còn mang vẻ mộc mạc như thuở mới đóng Hàn Mặc Tử hay Hương phù sa, mà chuyển sang hình ảnh một quý cô trẻ trung, hiện đại.

- Ảnh 9.

Nhờ ngoại hình nổi bật, Tăng Thanh Hà liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí.

- Ảnh 10.

Cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng và nhà thiết kế săn đón trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa.

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