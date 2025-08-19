Anh tài và vợ vũ công kém 13 tuổi thông báo có con đầu lòng

Tháng 2/2023, rapper Hà Lê và biên đạo múa Gia Linh tổ chức đám cưới sang trọng ở một resort. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của hơn 1.000 khách mời. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai đã có khoảng thời dài 6 năm hẹn hò bên nhau.

Chiều 18/8, Hà Lê đăng tải hình ảnh mới bên bà xã Gia Linh trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ngoại hình của cô có phần khác lạ, đặc biệt là vòng 2 lùm lùm lớn rõ. Hà Lê thông báo tin vui gia đình có thành viên mới qua dòng trạng thái: "Đưa 2 mẹ con đi bể bơi". Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cặp đôi.

Rapper Hà Lê thông báo tin vui bà xã Gia Linh mang thai con đầu lòng

Biên đạo múa Gia Linh xuất hiện tươi tắn với vòng 2 lùm lùm lớn rõ

Đông đảo sao Việt là Thiều Bảo Trâm, Tiến Luật... đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi

Hà Lê có tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh). Dù có chuyên ngành đặc thù khoa học nhưng anh lại có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Hà Lê từng là thành viên nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ, gây ấn tượng với khả năng rap và nhảy hip hop. Anh từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

Vừa qua, Hà Lê nhận nhiều sự quan tâm khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

Trong hôn nhân, quan điểm của vợ chồng anh là tình yêu đi liền với trách nhiệm

Vợ của Hà Lê – Gia Linh là một vũ công, biên đạo tài năng và khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Cả hai lần đầu gặp gỡ khi Gia Linh mới 14 - 15 tuổi, còn Hà Lê khi ấy đã gần 30. Thời điểm đó, Gia Linh tham gia So You Think You Can Dance mùa 4, còn Hà Lê đảm nhận vai trò biên đạo, giám khảo và trực tiếp dàn dựng tiết mục cho thí sinh.

Khoảng 4 năm sau, khi Gia Linh gần 20 tuổi, cặp đôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau nhiều năm gắn bó, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023.

