HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Anh tài và vợ vũ công kém 13 tuổi thông báo có con đầu lòng

Minh Ngọc |

Đông đảo sao Việt là Thiều Bảo Trâm, Tiến Luật... đã gửi lời chúc mừng tới Anh tài và bà xã.

Tháng 2/2023, rapper Hà Lê và biên đạo múa Gia Linh tổ chức đám cưới sang trọng ở một resort. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của hơn 1.000 khách mời. Trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai đã có khoảng thời dài 6 năm hẹn hò bên nhau. 

Chiều 18/8, Hà Lê đăng tải hình ảnh mới bên bà xã Gia Linh trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ngoại hình của cô có phần khác lạ, đặc biệt là vòng 2 lùm lùm lớn rõ. Hà Lê thông báo tin vui gia đình có thành viên mới qua dòng trạng thái: "Đưa 2 mẹ con đi bể bơi". Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cặp đôi. 

- Ảnh 1.

Rapper Hà Lê thông báo tin vui bà xã Gia Linh mang thai con đầu lòng

- Ảnh 2.

Biên đạo múa Gia Linh xuất hiện tươi tắn với vòng 2 lùm lùm lớn rõ

- Ảnh 3.

Đông đảo sao Việt là Thiều Bảo Trâm, Tiến Luật... đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi

Hà Lê có tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh). Dù có chuyên ngành đặc thù khoa học nhưng anh lại có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Hà Lê từng là thành viên nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ, gây ấn tượng với khả năng rap và nhảy hip hop. Anh từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. 

- Ảnh 4.

Vừa qua, Hà Lê nhận nhiều sự quan tâm khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

- Ảnh 5.

Trong hôn nhân, quan điểm của vợ chồng anh là tình yêu đi liền với trách nhiệm

Vợ của Hà Lê – Gia Linh là một vũ công, biên đạo tài năng và khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Cả hai lần đầu gặp gỡ khi Gia Linh mới 14 - 15 tuổi, còn Hà Lê khi ấy đã gần 30. Thời điểm đó, Gia Linh tham gia So You Think You Can Dance mùa 4, còn Hà Lê đảm nhận vai trò biên đạo, giám khảo và trực tiếp dàn dựng tiết mục cho thí sinh. 

Khoảng 4 năm sau, khi Gia Linh gần 20 tuổi, cặp đôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau nhiều năm gắn bó, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

Cả hai lần đầu gặp gỡ khi Gia Linh mới 14 - 15 tuổi, còn Hà Lê khi ấy đã gần 30

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Sau nhiều năm gắn bó, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2023

Mai Chi - nữ ca sĩ 17 tuổi, người Hải Phòng: "Âm nhạc đến với tôi từ khi còn trong bụng mẹ"
Tags

sao Việt

Hà Lê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại