Anh tài ATVNCG xuất thân từ gia đình danh giá: Bỏ việc lương 20 triệu để bán cà phê, gây sốt với chuyện "không có kỷ niệm tuổi học trò"

"Gia thế khủng vậy mà chưa bao giờ thấy mang ra kể"; "Có điều kiện nhưng vẫn đi lên bằng thực lực, càng thấy nể"...

Không ít khán giả bất ngờ khi biết thành viên Da LAB xuất thân từ một gia đình có truyền thống học thuật và y khoa. Thế nhưng, thay vì nhắc nhiều về gia thế, nam ca sĩ lại được yêu mến bởi cuộc sống giản dị: Ban ngày bán cà phê, buổi tối đi diễn và mới đây tiếp tục được nhắc đến với màn trở về trường cũ, nơi những chia sẻ thật thà đến mức "không đỡ nổi" vì quá "vô tri" nhưng vô cùng đáng yêu.

Gia thế đáng ngưỡng mộ chưa từng là "điểm tựa" để nổi tiếng

Những ngày gần đây, cùng với sức hút từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Thỏ (Da LAB) trở thành cái tên được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Bên cạnh những câu chuyện về âm nhạc, không ít người cũng "ngã ngửa" khi biết nam rapper có xuất thân vô cùng đặc biệt.

Thỏ tên thật là Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1987. Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống học thuật và y khoa. Ông nội của anh là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân - bác sĩ nhãn khoa đầu ngành Việt Nam, từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền y học nước nhà.

Để ghi nhận những cống hiến ấy, tượng đài của Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân được đặt tại Vườn tượng danh nhân Y học trong khuôn viên Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn).

Bản thân Thỏ từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng tượng đài của ông nội như một cách bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống gia đình. Hiện anh cũng sở hữu một căn nhà khang trang tại Hà Nội, song hiếm khi nhắc đến cuộc sống riêng trên mạng xã hội.

Điều khiến nhiều người dành thiện cảm là suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thỏ gần như không sử dụng gia thế để xây dựng hình ảnh. Anh chọn cách lặng lẽ đồng hành cùng Da LAB, đi lên từ cộng đồng underground, tập trung sáng tác, biểu diễn và sản xuất âm nhạc.

Chính vì vậy, khi thông tin về gia đình được chia sẻ rộng rãi, nhiều khán giả mới bày tỏ sự bất ngờ: "Càng tìm hiểu càng thấy chú Thỏ đúng kiểu học bá"; "Hóa ra gia thế 'khủng' vậy mà chưa bao giờ thấy mang ra kể"; "Có điều kiện nhưng vẫn đi lên bằng thực lực, càng thấy nể"...

Bỏ công việc lương 20 triệu, sáng bán cà phê, tối đi hát

Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân, hành trình làm nghề của Thỏ cũng khác với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ.

Trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, anh từng làm việc tại một công ty đa quốc gia với mức lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Khi Da LAB ngày càng được khán giả đón nhận, nam rapper quyết định rời công việc ổn định để toàn tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Hiện tại, ngoài biểu diễn cùng Da LAB, Thỏ còn kinh doanh một quán cà phê tại Hà Nội.

Mới đây, sau khi chia sẻ mình từng giữ vị trí quản lý trong ngành điện máy, Thỏ hài hước viết trên Facebook:

"Tối qua lúc tôi bảo tôi đã từng giữ vị trí cấp cao trong ngành điện máy nhiều bạn tưởng tôi đùa".

Anh cũng đăng lại bức ảnh chụp trong văn phòng từ 14 năm trước và kể:

"Hồi ấy còn trẻ, là một nhân viên đầy mẫn cán... Sau 4 năm mình được sếp và đồng nghiệp rất tin tưởng, giao cho nhiều công việc quan trọng, mình nghỉ việc, mở quán cafe và đi làm ca sĩ".

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Nam ca sĩ khép lại bằng một dòng trạng thái khiến nhiều người bật cười:

"Hồi ấy tôi có một người bạn thân cùng công ty, bạn tôi thì toàn chui vào toilet chơi game, đi muộn về sớm, gọi không nghe máy, mail không trả lời, đồng nghiệp và sếp không tin tưởng chút nào. Sau 4 năm bạn tôi lên làm giám đốc miền".

Nhiều khán giả lâu năm cũng nhắc lại quãng thời gian Thỏ làm việc LG: "Trước anh mình làm cùng Anh Đức ở LG. Kêu ông anh chill lắm, nhà thì giàu, đi xe máy một khúc mới vào đến cửa nhà. Bình thường thấy hát hò cũng ở mức có bài hát mà đùng cái nổi lên với hit 'Một nhà' là người anh nghỉ LG luôn".

Đúng với tính cách hài hước của mình, Thỏ từng tự giới thiệu bản thân bằng một dòng trạng thái khiến cư dân mạng thích thú: "Ông chú 8X bỏ việc lương 20 triệu ở công ty đa quốc gia, sáng bán cafe tối đi hát, thu nhập hàng tháng lên đến 200 triệu đồng, nhưng chi phí hàng tháng bỏ ra chỉ mất 180 triệu đồng".

Tuy nhiên, chính Thỏ cũng thường xuyên "tự dìm" bản thân bằng những dòng trạng thái đầy tính tự trào. Khi nhìn lại hành trình 9 năm mở quán cà phê, anh viết:

"Không thể tin nổi quán mình đã mở được 9 năm. Nhớ những ngày đầu có ý định mở quán cafe, bao nhiêu người khuyên can, ngăn cản, họ bảo mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không thể thành công. Đến giờ này không biết họ đang ở đâu. Có lẽ họ vẫn đang cười thầm vào mặt mình vì hiện tại mình đang ôm một khoản lỗ gần nửa tỷ".

Cách kể chuyện tự trào, nhẹ nhàng ấy cũng phần nào phản ánh hình ảnh mà khán giả vẫn thường thấy ở Thỏ: Không màu mè, không xây dựng hình tượng cầu kỳ nhưng luôn mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi.

Màn trở về trường cũ gây bão mạng với những câu trả lời "ngoài giáo án"

Nếu gia thế khiến nhiều người bất ngờ thì đoạn clip Thỏ trở lại trường THPT cũ lại khiến khán giả bật cười vì quá... chân thật.

Trong lần trở lại trường THPT cũ sau nhiều năm, Thỏ khiến nhiều người bật cười bởi những chia sẻ thật thà đến mức "không ai đỡ nổi". Nam ca sĩ cho biết từ khi ra trường đến nay chưa từng quay lại trường, đồng thời thẳng thắn nói mình " không có kỷ niệm gì cụ thể với trường " vì ngày trước "chỉ biết học".

Khi người dẫn hỏi lại: "Anh có nói thật không?", Thỏ đáp ngay: "Thật mà. Hồi xưa mình thi đại học được 27 điểm hẳn hoi, mình chỉ biết học thôi, không hát hò, không nghe nhạc hip-hop vớ vẩn gì hết luôn". Anh cũng tiết lộ mình "không chơi với ai hết" và chưa bao giờ có ý nghĩ muốn quay lại thời học sinh.

Không có những câu chuyện thanh xuân đầy cảm xúc hay những kỷ niệm "nhất quỷ nhì ma", chính sự chân thành đến mức... không biết vòng vo của Thỏ lại trở thành điểm khiến đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả cho rằng chính sự "vô tri" rất tự nhiên của Thỏ mới là điều khiến họ bật cười. Một tài khoản bình luận: "Thật sự là văn của chú có thể biến món mỳ tôm chan nước lèo thành món ăn thượng hạng được phục vụ trong nhà hàng Michelin...".

Nhiều người khác cũng nhận xét nam ca sĩ không cố gây hài, nhưng cách kể chuyện tỉnh bơ lại luôn tạo được tiếng cười: "Phóng viên chắc chờ một câu chuyện xúc động nhưng chú Thỏ trả lời câu nào cũng ngoài giáo án"; "Đúng kiểu học bá chính hiệu, chỉ biết học thật"; hay "Chú không cố gây cười mà sao cười quá"...

Bên cạnh những tiếng cười, không ít người cũng cho biết bản thân tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của nam ca sĩ. Không phải ai cũng có một thời học sinh sôi nổi với đầy ắp kỷ niệm, và đôi khi sự thật thà ấy lại khiến người nghe cảm thấy gần gũi hơn.

Mới đây, khi ca khúc Bản tình ca không tên lọt Top Spotify Việt Nam, Thỏ vẫn giữ cách viết đầy tự trào quen thuộc:

"Đối với nhiều người, vị trí này chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với tôi, vị trí này là vị trí thứ 99 trong Top Spotify Daily Chart Vietnam".

Chính kiểu hài hước rất riêng ấy khiến khán giả nhận ra, dù sở hữu gia thế đáng ngưỡng mộ, từng có công việc ổn định hay hiện là thành viên của một trong những nhóm nhạc thành công nhất Vpop, Thỏ vẫn giữ nguyên hình ảnh "ông chú" kể chuyện bằng sự chân thành và dí dỏm. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần anh xuất hiện, điều được bàn tán nhiều nhất không phải xuất thân hay thành tích, mà là những câu nói tỉnh bơ khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Ảnh chụp màn hình - FBNV