Ảnh store thuở sơ khai của loạt thương hiệu đình đám gây sốt với câu chuyện hết sức truyền cảm hứng, nhưng lại là hàng ''fake''!

Những ngày gần đây, một tài khoản Facebook ngoại quốc đã đăng tải loạt ảnh những cửa hiệu đầu tiên của các nhãn hàng đình đám nhất nhì làng thời trang thế giới, kèm theo đó là dòng chú thích: "This gives me so much motivation. You really gotta start somewhere and with consistency and dedication, everything else follows! Don’t give up on your dreams. Build your empire! Even if no one is cheering you on! Keep building" (Tạm dịch: Điều này mang lại cho tôi thêm nhiều động lực. Hãy khởi đầu với sự kiên định và cống hiến, mọi điều tốt đẹp sẽ cứ thế mà tới! Đừng từ bỏ ước mơ mà hãy xây dựng đế chế của bạn! Ngay cả khi không có ai cổ vũ thì cứ tiếp tục xây dựng).

Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng kể trên đã nhận về hàng ngàn lượt like và vô số lượt chia sẻ. Ngạc nhiên, sửng sống, đầy cảm xúc... là hàng loạt trạng thái của của dân tình sau khi đọc bài viết trên. Tuy nhiên, đời không như mơ và sự thật phía sau sẽ khó mà khiến bạn niềm nở được...

Sự thật là hầu hết những hình ảnh trên đều là giả, đều đã được phục dựng lại để phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân. Trên thực tế, loạt cửa hiệu đầu tiên của các thương hiệu trên không hề tồi tàn và trông bình thường tới vậy. Cách bài trí cửa hiệu nếu không nguy nga, tráng lệ thì lại rất có gu và thể hiện rõ tinh thần sáng tạo từ các nhà mốt danh tiếng.

Store đầu tiên của Gucci và bên phải là hàng "pha ke" không hơn không kém

Gucci do Guccio Gucci sáng lập tại Florence vào năm 1921, sau đó ông đã mở cửa hiệu đầu tiên để bày bán các loại giày dép, túi xách da cao cấp và khăn lụa thượng hạng

Hình ảnh store đầu tiên của Dior, nguy nga và khác xa hình ảnh fake bên phải

Công ty thời trang Dior được thành lập vào ngày 16/12/1946 tại tư gia ở số 30 đại lộ Montaigne, Paris. Tuy nhiên, ngày nay, Dior lại lấy năm 1947 làm năm khai trương thương hiệu chính thức vì đó là năm Dior ra mắt bộ sưu tập đầu tiên

Store đầu tay của Maison Martin Margiela (trái) và ảnh fake (phải)