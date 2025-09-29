Anh sẵn sàng cho phép Đức tham gia dự án tiêm kích thế hệ 6 Tempest

Giữa lúc đang có những cuộc thảo luận về khả năng Đức rút khỏi chương trình tiêm kích thế hệ 6 SCAF của Pháp, London đang cân nhắc việc đưa Berlin tham gia dự án GCAP của riêng mình, hiện bao gồm Vương quốc Anh, Nhật Bản và Ý, thông tin này được tờ Telegraph đăng tải.

Theo ấn phẩm, quyết định cuối cùng về sự tham gia của Đức sẽ do chính phủ đưa ra, nhưng các lựa chọn của nước này trong chương trình còn hạn chế vì dự án đã ở giai đoạn cuối.

Hiện tại, Đức có thể đóng vai trò là bên mua và tham gia vào một số khía cạnh của chiếc tiêm kích, đặc biệt là việc chế tạo nền tảng phi cơ không người lái, dự kiến sẽ được sử dụng làm hệ thống hỗ trợ cho máy bay chiến đấu.

Sự tham gia của Đức sẽ là một thành công cho Vương quốc Anh và các đối tác của nước này, cải thiện tình hình kinh tế của chương trình, trong khi hiện tại không có tín hiệu nghiêm túc nào về việc Berlin rút khỏi SCAF - dự án đang được thực hiện chung với Pháp và Tây Ban Nha.

Tình hình trở nên phức tạp hơn do tranh chấp giữa các quan chức Đức với Airbus, đại diện cho ngành công nghiệp Đức và Dassault Aviation của Pháp, vốn đòi hỏi quyền kiểm soát lớn hơn và chia sẻ công việc trong chương trình.

Một số nhà lãnh đạo Pháp đã cố gắng thuyết phục Berlin ở lại chương trình SCAF, nhưng các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục căng thẳng.

Dassault đang thúc đẩy một sự thay đổi trong mô hình quản trị, dựa trên chương trình trình diễn máy bay không người lái nEUROn, nơi một đối tác nắm quyền lãnh đạo rõ ràng. Berlin và Airbus bác bỏ yêu cầu như vậy, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với sự tham gia của ngành công nghiệp Đức nếu Pháp nhượng bộ.

Ngoài ra tình hình còn phức tạp hơn do yêu cầu khác nhau của từng quốc gia: Pháp nhất quyết máy bay phải phù hợp cho sứ mệnh hạt nhân và sử dụng từ tàu sân bay - những nhu cầu không được Đức và Tây Ban Nha chia sẻ.

Đồ họa thông tin về một máy bay chiến đấu đầy triển vọng trong chương trình GCAP.

Tempest là chương trình của Vương quốc Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, được thiết kế để thay thế Eurofighter Typhoon trong Không lực Hoàng gia sau năm 2035.

Dự án bắt đầu vào năm 2018 và được định vị là nền tảng chiến đấu hiện đại của tương lai, có khả năng tích hợp các hệ thống không người lái, trí tuệ nhân tạo, cảm biến công nghệ cao và vũ khí tối tân.

Máy bay chiến đấu Tempest đang được phát triển với mục tiêu tàng hình, tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động cao.

Tempest là một phần của Chương trình Hàng không Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), bao gồm Anh, Ý và Nhật Bản. Để điều phối quá trình phát triển, liên doanh Edgewing đã được thành lập, bao gồm BAE Systems (Vương quốc Anh), Leonardo (Ý), Aircraft Industrial Enhancement Co (Nhật Bản), cũng như Rolls-Royce và IHI (Nhật Bản) về động cơ.

Trong số những cải tiến quan trọng của Tempest bao gồm tích hợp máy bay không người lái vào hoạt động chiến đấu, vũ khí module và hệ thống cảm biến, trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu và nâng cao nhận thức tình huống của phi công, cũng như khả năng tương tác với các lực lượng đồng minh ở quy mô NATO.

Máy bay trình diễn Tempest dự kiến sẽ được chế tạo vào năm 2027 và đưa vào phục vụ chiến đấu từ năm 2035.