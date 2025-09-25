Anh rể tặng quà sinh nhật cho tôi, mở ra mà cả nhà im phăng phắc, chị gái tái mặt

Sinh nhật tuổi 27, tôi vốn không định tổ chức gì to tát. Thế nhưng chị gái nói gia đình lâu rồi chưa quây quần, muốn làm một bữa cơm ấm cúng, có bố mẹ, nhà anh chị cùng các cháu. Tôi vui vẻ đồng ý, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi có mời thêm 3 đứa bạn thân sang nhà ăn cơm.

Đến hôm ấy, cả nhà đông đủ, không khí rộn ràng. Các cháu còn háo hức thổi bóng, trang trí sinh nhật cho dì. Tôi nhận được kha khá quà, chủ yếu là mỹ phẩm, túi xách, quần áo – đúng kiểu phụ nữ hay tặng nhau. Đến lượt anh rể, anh đưa tôi một hộp quà được gói rất chỉn chu. Mọi ánh mắt dồn cả về phía tôi.

Tôi mở hộp quà ra… bên trong là một cái túi vải khá cũ và 1 quyển sổ tiết kiệm. Tôi sững người khi nhìn thấy con số trên sổ tiết kiệm, cả nhà cũng lặng đi. Chị gái tôi thì tái mặt, bối rối không thốt nổi câu nào.

Thấy không khí ngột ngạt, anh rể mỉm cười, rồi chậm rãi nói:

"Túi này hàng độc nhất đó, ngày xưa anh khởi nghiệp chị thêu tặng anh, giờ anh tặng dì lấy vía. Sổ tiết kiệm này không nhiều nhưng anh nghĩ giúp dì phần nào trong công việc sắp tới. 27 tuổi khởi nghiệp không muộn đâu, tự tin lên".

Cả nhà vỡ òa, đặc biệt là phản ứng của chị gái tôi. Thú thị trước giờ chị hay giúp đỡ tôi về kinh tế nhưng luôn dặn tôi 1 câu "đừng nói gì với anh nhé". Câu nói vô tình của chị khiến tôi nghĩ anh rể rất khó trong việc tiền nong và không muốn vợ hỗ trợ kinh tế cho nhà ngoại.

Chị gái tôi lúc này mới thở phào, gượng cười trách yêu: "Anh làm em hết hồn, ai đời tặng quà sinh nhật mà lấy đồ cũ ra…". Nhưng trong mắt chị ánh lên sự cảm động và có chút tự hào về ông chồng tưởng bấy lâu luôn khô khan, vô tâm với nhà vợ.

Còn tôi, nhìn chiếc túi vải đã bạc màu, bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Sinh nhật tuổi 27, tôi nhận được 100 triệu - món quà quá lớn với tôi. Điều quan trọng hơn nữa là tình cảm, sự quan tâm của các thành viên trong gia đình dành cho nhau. Tôi hiểu ra 1 điều: Để hiểu và đánh giá hết về 1 con người không hề đơn giản, phải lúc khó khăn chúng ta mới hiểu hết lòng nhau.

Thấy anh chị em tương thân, bố mẹ tôi còn đùa: "Đấy, cố gắng lên, tập trung làm điều con muốn, bố mẹ không giục lấy chồng nữa. Chưa cưới nhưng vẫn phải yêu đương đấy, gia hạn cho cô thêm 1-2 năm nữa".

Hôm ấy là sinh nhất ấn tượng mà khó quên nhất cuộc đời tôi. Đúng là không có gì quá muộn khi bạn quyết tâm và có người thân hết mình ủng hộ.