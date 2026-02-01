Anh nông dân gửi tiết kiệm 1,1 tỷ đồng nhưng nhân viên khẳng định tiền đã rút sạch, tòa tuyên bố: “Ngân hàng phải trả 1,2 tỷ đồng”

Một khoản tiền gửi lên tới 300.000 NDT ( khoảng 1,1 tỷ đồng) bất ngờ “bốc hơi” khỏi tài khoản ngân hàng mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Ngân hàng khẳng định tiền đã được rút hợp lệ, nhưng kết quả giám định chữ ký lại chỉ ra điều ngược lại. Kết cục, tòa án tuyên ngân hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Khoản tiền 1,1 tỷ đồng biến mất bí ẩn

Theo tờ Sina đưa tin, anh Hứa - một người đàn ông sinh năm 1980, sinh sống tại thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc làm nông nghiệp tại địa phương có đến mở thẻ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông thôn - Thương mại Bình Lương. Thẻ không đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn, thẻ và mật khẩu đều do anh trực tiếp quản lý.

Đến cuối tháng, anh Hứa vay 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) tại ngân hàng này. Khoảng hơn 15 ngày sau, khoản vay được giải ngân vào tài khoản cá nhân. Ngay trong ngày, anh rút 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) tiền mặt và yêu cầu ngân hàng chuyển 300.000 NDT còn lại sang tài khoản công ty (công ty nông nghiệp nhỏ) cũng mở tại đây.

Do tài khoản công ty có nhiều giao dịch thường xuyên, anh Hứa không kiểm tra lại ngay việc chuyển tiền.

Tuy nhiên, phải đến 2 năm sau, trong quá trình đối soát sổ sách, phía công ty phát hiện chưa từng nhận được khoản 300.000 NDT nói trên. Kiểm tra lại tài khoản cá nhân, anh Hứa bàng hoàng phát hiện số tiền này cũng đã biến mất.

Tra cứu lịch sử giao dịch cho thấy, 300.000 NDT đã bị rút bằng tiền mặt tại quầy giao dịch , vào chiều ngày hôm sau kể từ khi khoản vay được giải ngân.

Điều đáng nói, anh Hứa khẳng định mình chưa từng thực hiện giao dịch rút tiền này .

Chữ ký bị giả mạo, ngân hàng bị tuyên chịu toàn bộ trách nhiệm

Tuy nhiên, phía ngân hàng kiên quyết khẳng định chính anh Hứa là người rút tiền, đồng thời nộp cho tòa án phiếu rút tiền có chữ ký “Hứa” để làm bằng chứng.

Ngân hàng biện hộ rằng anh Hứa đã rút 300.000 NDT tại ngân hàng, cho rằng mình đã xử lý giao dịch đúng quy trình nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Trung ương, cáo buộc anh Hứa có dấu hiệu kiện tụng gian dối và đề nghị tòa bác bỏ yêu cầu khởi kiện.

Trước quan điểm trái ngược của hai bên, trong quá trình xét xử, tòa án đã ủy thác cho một trung tâm giám định tư pháp chuyên nghiệp tiến hành giám định chữ viết đối với chữ ký “Hứa” trên phiếu rút tiền do ngân hàng cung cấp.

Kết quả cho thấy, chữ ký này không trùng khớp với chữ ký của anh Hứa trong các hồ sơ vay vốn trước đó tại ngân hàng, tức không phải do cùng một người ký .

Đáng chú ý, ngân hàng không cung cấp được video giám sát tại quầy , cũng không có dữ liệu hệ thống nào chứng minh người trực tiếp rút tiền là chủ tài khoản.

Tòa án nhận định, khi người dân gửi tiền vào ngân hàng, hai bên hình thành quan hệ hợp đồng tiền gửi hợp pháp. Ngân hàng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm soát khi chi trả tiền mặt.

Trong vụ việc này, ngân hàng có nghĩa vụ pháp lý trong việc bảo đảm an toàn tiền gửi và thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nghiệp vụ.

Hơn nữa, căn cứ vào phiếu rút tiền do ngân hàng cung cấp, trong khi chữ ký của người gửi tiền không phải do chính chủ ký, ngân hàng vẫn tiến hành chi trả tiền mặt. Tòa án cho rằng ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại tiền gửi và lãi phát sinh cho anh Hứa.

Việc ngân hàng vẫn cho rút tiền khi chữ ký không phải của chủ tài khoản, lại không có bằng chứng xác thực khác, được xem là vi phạm nghĩa vụ bảo quản tiền gửi.

Kết quả, tòa tuyên Ngân hàng Nông thôn - Thương mại Bình Lương phải chịu toàn bộ trách nhiệm , bồi thường cho anh Hứa 300.000 NDT tiền gốc và 32.749 NDT tiền lãi, tổng cộng khoảng 332.700 NDT (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng).