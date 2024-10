Anh nông dân dự kiếm 5 tỷ đồng nhờ trồng thứ cây "đại gia mê tít"

Gần 20 năm hoạt động trong ngành xây dựng, nhưng vốn có sở thích yêu cây cối, lại được sự tư vấn, định hướng của nhiều bạn bè trong Đà Lạt về việc phát triển mô hình lan Hồ Điệp, anh anh Đinh Xuân Lợi (phường Lương Sơn, Tp.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã mạnh dạn chuyển sang trồng lan.

Tháng 5/2023, anh Lợi bắt tay vào đầu tư mô hình trồng lan Hồ Điệp công nghệ cao tại phường Lương Sơn.

Vườn lan hồ điệp rộng 2.000m2 được anh Lợi đầu tư mở rộng từ đầu năm 2024. Ảnh: Kiều Hải/Dân Việt

Đến tháng 7/2023 anh chính thức nhập giống về trồng. Ban đầu anh nhập 1 vạn cây giống, nhưng do việc tiêu thụ quá nhiều điện khiến hệ thống điện không thể đáp ứng được nên anh Lợi đã chuyển một nửa số cây sang Mộc Châu để trồng kết hợp với vườn lan của một số người bạn bên đó.

Được sự hướng dẫn về kỹ thuật của Viện Nông nghiệp, vụ hoa năm 2023 của gia đình anh đã thành công và được thị trường đón nhận tích cực.

Theo Dân Việt , từ những hiệu quả bước đầu đó, đầu năm 2024, vợ chồng anh Lợi tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô 2.000m2 trồng lan công nghệ cao tại phường Thắng Lợi (Tp.Sông Công) với chi phí khoảng 20 tỷ đồng gồm cả tiền mua đất, xây dựng nhà kính và mua cây giống.

Theo trang TTĐT Tp.Sông Công , với quy trình khép kín, từ nhiệt độ, ánh sáng đến việc chăm sóc, tưới nước cho lan… đều được anh đầu tư bài bản, khoa học, thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật cao, giúp cây sinh trưởng tốt, tránh được sâu bệnh, mang lại hiệu quả sản xuất cao.

Anh Lợi chăm sóc vườn lan. Ảnh: Trang TTĐT Tp.Sông Công

Anh Lợi chia sẻ, ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, nhưng sự đam mê, tâm huyết vừa làm vừa học hỏi về kỹ thuật chăm sóc từ việc điều chỉnh độ ảm, ánh sáng, không khí trong vườn,... làm sao để lan ra hoa dịp. Do được trồng theo quy trình khép kín nên cây khỏe, hoa to đẹp và chơi rất bền nên được thị trường ưa chuộng.

Ông Lê Viết Công, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, một trong những khách hàng đến mua lan cho biết: "Là người yêu hoa, nên hàng năm tôi vẫn về vựa hoa ở Văn Giang – Hưng Yên để mua lan. Nhưng năm nay (năm 2024) được người quen ở phường Lương Sơn giới thiệu dẫn đến thăm vườn lan Hồ Điệp của gia đình anh Lợi. Khi đến đây được chứng kiến tận mắt quy trình chăm sóc hoa của anh Lợi nên tôi rất yên tâm, nên đã quyết định mua khoảng trên 1.000 cây vừa chơi tết và vừa làm quà tặng".

Anh Lợi cho biết, lan Hồ Điệp có ưu điểm là hoa đẹp, giá thành ổn định. Tuy nhiên, dòng lan này lại rất khó làm giống và không thể tái sử dụng được.

Đến nay, tại Việt Nam việc làm giống để phục vụ cho thị trường nội địa mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nên vẫn phải nhập giống từ nước ngoài về.

"Với những tập đoàn lớn họ chủ yếu xuất khẩu sang nước ngoài vì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều so với tiêu thụ trong nước, chính vì vậy, anh Lợi cũng mong muốn sẽ có ngày hoa lan của tôi sẽ được xuất khẩu đi thị trường quốc tế", anh Lợi cho hay.

Năm 2023, anh Lợi xuất bán khoảng 15.000 cành lan Hồ Điệp, trong đó thị trường phân phối chủ yếu tại một số tỉnh, thành như Bắc Ninh, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn…

Năm nay, anh Lợi tăng số lượng lan trong vườn lên 45.000 cành, gấp 3 lần so với năm trước. "Cùng với đó, vừa rồi tôi có nhập thêm 70.000 cây loại 1.7 để nuôi phục vụ cho Tết sang năm xuất bán". Nếu tính tổng số lượng lan ở cả hai vườn, gia đình anh Lợi đang có khoảng 130.000 cây.

Anh Lợi tìm mọi giải pháp để hạ giá thành sản phẩm hoa lan hồ điệp bằng việc chú trọng vào quá trình chăm sóc, nghiên cứu tiết kiệm công đoạn sản xuất, chăm sóc tỉ mẩn, chu đáo và cẩn trọng để hạn chế tối đa việc rủi ro chết cây.

Với diện tích đất còn lại khoảng 4.000m2, trong thời gian tới, anh Lợi dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng lan để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hiện, anh Lợi đang là Tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất hoa Kim Tiền Thảo với 6 thành viên đều là anh em trong gia đình.

Anh Lợi cho biết, vòng sinh trưởng của cây lan (với những cây đạt từ 9 – 15 bông) thường kéo dài khoảng 24 - 25 tháng, từ khi làm mô, ra chai rồi nuôi cấy đến khi đạt size 1.7 (khoảng 5 tháng tuổi) và đến lúc ra hoa.

Tuy nhiên với nhu cầu của thị trường hiện nay, người trồng lan thường nuôi những cây lan có size hoa khoảng 20cm với 17 – 20 bông. Những loại cây này có giá trị cao từ 1,5 – 2 triệu đồng/cây, tuy nhiên cũng đòi hỏi kỹ thuật rất cao.

Anh Lợi đầu tư hệ thống cảm biến nhiệt độ trong nhà kính để theo dõi nhiệt độ và điều chỉnh cho phù hợp. Ảnh: Kiều Hải/Dân Việt

Để đảm bảo quá trình sinh trưởng và phát triển của lan, gia đình anh Lợi đầu tư cả một hệ thống quạt làm mát, thiết bị cảm biến nhiệt độ theo dõi trên điện thoại thông minh đảm bảo duy trì, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà kính luôn ổn định từ 20 – 35oC.

Đặc biệt, không để hoa lan tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Đến tầm trung tuần tháng 10 thì toàn bộ hệ thống làm mát này sẽ dừng hoạt động để cây lan dần thích nghi với điều kiện thời tiết bên ngoài môi trường tự nhiên, chuẩn bị cho việc xuất bán.

Trong quá trình sinh trưởng của lan, khó khăn nhất là giai đoạn ra ngồng để điều chỉnh từng loại giống cây ra hoa cho phù hợp. Từ đầu tháng 7 âm lịch người trồng lan sẽ tiến hành kích hoa, sau khoảng 15 – 20 ngày sẽ có hiện tượng bật ngồng và đến tháng 12 hoa lan sẽ nở.

Anh Lợi cho biết, theo dự báo, năm nay giá lan sẽ tăng cao hơn năm ngoái do thiên tai, thời tiết gây thiệt hại nhiều loại hoa khác trên thị trường. Như năm ngoái, anh Lợi bán giá trung bình khoảng 120.000 – 150.000/cành lan Hồ Điệp. Với giá bán như vậy, trong năm nay, dự kiến gia đình anh thu về khoảng 5 tỷ đồng. Ước tính, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng 30%.

Lan hồ điệp là một trong những loại cây cảnh có khả năng sống mãnh liệt và bền bỉ trong nhiều năm. Không những vậy, loại cây cảnh này còn mang vẻ đẹp sang trọng và đầy kiêu sa. Loài cây cảnh này thuộc họ lớn nhất trong các loài hoa và có nguồn gốc từ Đông Nam Á, Australia… Lan hồ điệp thường bám chặt trên thân cây hoặc bám vào đá, có nhiều cuống hoa và thích uốn lượn tạo nên những đường nét duyên dáng cho cây.

Hoa đẹp nhất là khi lúc nở hoa từ tháng 12 đến cuối tháng 5. Dù chỉ "chơi" được 2-3 tháng những loài cây này thật sự đòi hỏi người chăm phải kỳ công nghiên cứu những kỹ thuật trồng cây lan hồ điệp mới mong cây ra hoa đẹp. Muốn cây cảnh sinh sôi và phát triển tốt dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa lạnh, bạn nên đặt cây cảnh ở những vị trí có ánh sáng dịu nhẹ và tưới cây 3 ngày 1 lần và tập trung vào phần gốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể phun sương cho cây cảnh vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì ngưng tưới nước hẳn. Lan hồ điệp dù không quá rực rỡ như hoa hồng, tỏa sáng như hoa hướng dương nhưng mang một vẻ đẹp quý phái sang trọng; khiến cho bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngắm nhìn bởi sự thu hút mà hoa mang lại. Theo phong thủy phương Đông, cây cảnh lan hồ điệp có ý nghĩa đại diện cho sự may mắn, tài lộc, sang trọng và sung túc. Còn đối với các nước Châu Âu, lan hồ điệp được xem là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt. Ngoài ra, hoa còn đại diện cho sắc đẹp của người phụ nữ, hướng đến sự hoàn hảo và quyến rũ. Không những thế, loài cây cảnh này còn tượng trưng cho sự sinh sản. Chính vì vậy mà hoa lan hồ điệp luôn được lựa chọn để làm hoa trưng Tết mỗi khi Xuân về.