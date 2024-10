HSBC thay đổi dự báo về kinh tế Việt Nam 2024, nhận định là “ngôi sao tăng trưởng của Đông Nam Á”

Ngân hàng HSBC mới đây nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 lên 7%, tăng so với dự báo trước đó là 6,5%. Theo HSBC, Việt Nam đã ghi nhận được mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng trong quý III, với GDP tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo mới của HSBC tiến hành điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Việt Nam sau khi Tổng cục Thống kê công bố về GDP quý III tăng trưởng, bất chấp tác động của cơn bão Yagi trong tháng 9 qua. Theo HSBC, kết quả trên mạnh mẽ hơn kỳ vọng vì vượt dự báo của ngân hàng này.

Việc HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam lên 7% cũng chính là mức dự báo tăng trưởng cao nhất mà một tổ chức tài chính quốc tế đưa ra với nền kinh tế của nước ta trong năm nay. Trước đó, ADB giữ nguyên dự báo về GDP của Việt Nam năm 2024 là 6%, World Bank nâng dự báo lên 6,1%. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và UOB đều nâng dự báo lên mức mới, lần lượt là 6,1% và 6,4%.

Việt Nam trở lại là ngôi sao tăng trưởng của Đông Nam Á

Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC, sau 2024 và quý I/2024 còn khó khăn, Việt Nam đã trở lại là ngôi sao tăng trưởng của khu vực đông Nam Á. Kết quả này có được nhờ sản xuất tăng trưởng, xuất khẩu tiếp tục phục hồi, đồng thời lan rộng ra nhiều khu vực hơn, từ điện tử cho đến dệt may.

Trong thời gian qua, dù siêu bão Yagi có khả năng góp phần kéo tụt về tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 9, nhưng tác động được dự báo là sẽ không kéo dài.

Hơn nữa, do hiệu ứng cơ sở cùng diễn biến giá thuận lợi có liên quan đến giá hàng hóa và biến động tỷ giá nên lạm phát đã có dấu hiệu giảm trong những tháng gần đây. Theo HSBC dự báo, lạm phát cả năm ở mức 3,6%, dưới mức trần mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, lãi suất chính sách khả năng vẫn duy trì ở mức hiện tại, với 4,5%.

Chuyên gia tại HSBC nhận định: "Với sự phục hồi vẫn diễn ra không đồng đều, chúng tôi kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì chính sách nới lỏng, giữ lãi suất chính sách ở mức 4,5%/ năm cho đến hết năm 2025".

Trong quý III vừa qua, các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng đều chứng kiến đầu tư FDI gia tăng. Theo HSBC, trong tương lai, các dòng vốn đổ vào sản xuất có khả năng duy trì sự ổn định khi chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Mỹ đã gặt hái được sự quan tâm từ một số công ty công nghệ hàng đầu như Meta.

Bên cạnh đó, những nỗ lực không ngừng thắt chặt thêm quan hệ với những đối tác quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam thu hút thêm đầu tư. Chẳng hạn, mới đây, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam phấn đấu đạt GDP cả năm 2024 trên 7%

HSBC vừa nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 đạt 7%, tăng so với dự báo trước đó là 6,5%. Ảnh minh họa

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 7/10/2024, Thủ tướng đã yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt khoảng trên 7% và tăng trưởng quý IV/2024 từ 7,5 - 8%.

Trước đó, vào ngày 6/10, tại cuộc họp báo, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2024. Cụ thể, vượt qua những ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi, GDP quý III năm 2024 của Việt Nam vẫn tăng 7,4%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng của năm nay cán mốc 6,82%. Đây là mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,19% và khu vực dịch vụ tăng 6,95%.

Theo Tổng cục Thống kê, để đạt được kết quả tích cực trên, ngoài nỗ lực trong quản lý, điều hành của Chính phủ và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, còn nhờ vào một số động lực chính như kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế, tạo tiền đề, điều kiện cho kiến tạo phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại quốc tế sôi động tiếp tục được coi là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng của năm 2024.

Trong 9 tháng qua, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 578,5 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 299,6 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 20,8 tỷ USD.

Mặt khác, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, FDI tiếp tục gia tăng là điểm sáng, hỗ trợ cho phát triển sản xuất và xuất khẩu. Cụ thể, trong 9 tháng qua, Việt Nam thu hút 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện của khu vực FDI trong 9 tháng ước tăng 10,7% so cùng kỳ và cao hơn rất nhiều so với mức tăng 3,9% cùng kỳ năm 2023.