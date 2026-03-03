Anh kỹ sư xây dựng bỏ phố về quê nuôi con 'hiền như đất', nhẹ nhàng kiếm hơn 1 tỷ đồng/năm

Từng có công việc kỹ sư xây dựng tại TP.HCM với thu nhập hơn 25 triệu đồng/tháng, anh Vũ Văn Cử (xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) lại chọn rẽ hướng về quê khởi nghiệp. Sau gần 5 năm theo đuổi mô hình nuôi chồn hương – loài vật được ví “hiền như đất, mê ăn cháo” – anh hiện sở hữu trang trại hơn 500 con, mang về doanh thu khoảng 1,4 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2019, khi công việc tại TP.HCM đang ổn định, anh Cử quyết định trở về quê tìm hướng đi mới. Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với chồn hương giống và thương phẩm ngày càng tăng, trong khi mô hình nuôi tại địa phương còn ít, anh mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng để mua 5 cặp chồn giống về nuôi thử nghiệm.

Giai đoạn đầu không tránh khỏi khó khăn do thiếu kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu kỹ thuật, tham quan các mô hình trong và ngoài tỉnh, đàn chồn phát triển ổn định, sinh sản tốt. Thấy hiệu quả rõ rệt, anh tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại, nâng tổng đàn lên hơn 500 con, trở thành một trong những hộ nuôi chồn hương lớn tại địa phương.

Theo anh Cử, chồn hương là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là chuối chín, cá rô phi, cháo cá hoặc cháo gà – những nguyên liệu sẵn có ở nông thôn. Trung bình chi phí thức ăn chỉ khoảng 2.000–3.000 đồng/con/ngày, thấp hơn nhiều so với chăn nuôi gia súc, gia cầm truyền thống.

Chồn ít bệnh, không cần diện tích nuôi quá lớn, chuồng trại thiết kế đơn giản nhưng phải đảm bảo khô ráo, sạch sẽ. Nhờ đó, người nuôi có thể tiết giảm đáng kể chi phí vận hành.

Sau 4–5 tháng nuôi, mỗi cặp chồn giống có thể bán với giá khoảng 14 triệu đồng/cặp. Đối với chồn thương phẩm, giá dao động từ 1,5–1,9 triệu đồng/kg tùy thời điểm. Với quy mô hiện tại, mỗi năm trang trại của anh xuất bán hàng trăm cặp chồn giống ra thị trường, mang về doanh thu khoảng 1,4 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, nhu cầu chồn hương trên thị trường khá lớn, từ con giống phục vụ chăn nuôi đến chồn thương phẩm cung cấp cho nhà hàng. Nhiều thời điểm, trang trại của anh Cử không đủ hàng để đáp ứng đơn đặt mua.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp con giống cho nhiều hộ dân trong khu vực có nhu cầu học hỏi mô hình. Nhờ vậy, phong trào nuôi chồn hương tại huyện Hưng Nguyên ngày càng phát triển, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương.

Dù được đánh giá là mô hình “nhẹ công, lợi nhuận khá”, nuôi chồn hương vẫn đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tương đối lớn, đặc biệt là chi phí con giống và xây dựng chuồng trại đạt chuẩn. Bên cạnh đó, do đây là loài động vật hoang dã, người nuôi phải tuân thủ đầy đủ quy định về đăng ký, cấp phép và quản lý theo quy định của cơ quan chức năng.