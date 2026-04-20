Anh không tìm thấy 95.000 lính dự bị trong danh sách gọi nhập ngũ

Lính biệt kích Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Trong bối cảnh phương Tây đang quân sự hóa mạnh mẽ hơn, viện dẫn mối đe dọa từ Nga - những cáo buộc mà Moscow liên tục bác bỏ là “vô lý”, Anh đã công bố Kế hoạch Dự trữ Chiến lược (SDR) mới vào tháng 11/2025, vạch ra lộ trình “sẵn sàng chiến đấu” vào năm 2035.

Kế hoạch này kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2027.

Một dự luật về lực lượng vũ trang đang được soạn thảo để thực hiện các cải cách, bao gồm việc nâng độ tuổi gọi nhập ngũ từ 55 lên 65, mở rộng tiêu chí gọi nhập ngũ để bao gồm cả "các hoạt động chiến tranh", chứ không chỉ các cuộc tấn công trực tiếp hoặc tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, phát biểu tại một buổi diễn thuyết ở Salisbury mới đây, ông George Robertson, cựu Tổng Thư ký NATO và cố vấn hàng đầu cho Đánh giá Chiến lược Quốc phòng (SDR) cho biết, chính phủ trên thực tế đã mất liên lạc với 95.000 quân dự bị, những người sẽ được triệu tập trong trường hợp khẩn cấp quốc gia.

“Bản báo cáo đề cập đến việc có lực lượng dự bị chiến lược… nhưng hiện tại Bộ Quốc phòng thậm chí còn không biết hầu hết lực lượng đó đang ở đâu. Vì vậy, chúng ta cần phải tập hợp những người có đủ điều kiện, sức khỏe và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này”, ông nói, theo trích dẫn của tờ The Guardian.

Quân đội Anh hiện đang ở quy mô nhỏ nhất trong hơn hai thế kỷ, với chưa đến 70.000 quân nhân được huấn luyện đầy đủ sẵn sàng triển khai ra tiền tuyến, cùng với lực lượng dự bị thường trực khoảng 32.000 người.

Trong khi đó, lực lượng dự bị chiến lược bao gồm các cựu quân nhân, và việc liên lạc thường xuyên thường chỉ được duy trì trong 6 năm đầu tiên sau khi họ xuất ngũ, khiến một nhóm lớn tuổi không còn được theo dõi sát sao.

Ông Robertson kêu gọi lập bản đồ vị trí và kỹ năng của lực lượng dự bị và “thực hiện một nỗ lực phối hợp hơn nữa, để thu hút họ theo một chiến lược truyền thông cựu chiến binh được đổi mới”.

Ông cũng chỉ trích sự chậm trễ trong việc cấp kinh phí và chuẩn bị, cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer “thiếu quyết đoán”, đặt đất nước “vào tình thế nguy hiểm” vào thời điểm đất nước đang “bị tấn công”.

Anh, một nước ủng hộ chủ chốt của Ukraine, đã biện minh cho vai trò của mình bằng cách tuyên bố Nga có thể nhắm mục tiêu vào châu Âu sau khi cuộc xung đột kết thúc.