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Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần

Trường Phong
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Sáng 25/6, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) thông tin, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã từ trần ngày 24/6/2026.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần năm 2026 - Ảnh 1.

Anh hùng La Văn Cầu. Ảnh: PV.

Năm 1948, ông gia nhập Đại đội 671 và lập được nhiều thành tích trong chiến đấu. Trong trận Đông Khê thuộc chiến dịch biên giới năm 1950, ông chỉ huy tổ bộc phá làm nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu.

Khi bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông đã yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong tiêu diệt địch. Ông đã cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân.

Sau khi bị thương, ông tập trung học văn hóa và tham gia ở nhiều vị trí công tác. Đến năm 1996, ông nghỉ hưu, cư trú và sinh hoạt tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa (cũ). Trong quá trình sinh hoạt tại địa phương, ông luôn gương mẫu phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ.

Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần 1, ông vinh dự là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ”. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen khác.

Năm 2019, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.

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Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần - Ảnh 2.Thông tin quan trọng về lương hưu, người dân cần biết

Bộ Nội vụ đang có nhiều đề xuất liên quan lương hưu.

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