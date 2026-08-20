Ảnh hiếm thời trẻ của diva Mỹ Linh thu hút sự chú ý

Diva Mỹ Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn ở tuổi 51.

Nhân dịp sinh nhật 51 tuổi, Diva Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh thời trẻ chụp cùng bạn thân Thu Thùy kèm dòng trạng thái: “Năm nay tròn 51 mùa thu đã sang, văn vẻ tí. Định đùa là 51 cái xuân xanh lại thấy hơi có chút ngượng. Nhưng 51 cái lá vàng rơi lại thấy hơi quá nên đổi thành mùa thu cho đẹp.

Mình tự chúc mình mỗi ngày thực hiện 5 điều đơn giản mà không dễ. Một là chăm sóc sức khỏe, hai là chăm sóc gia đình, ba là học thêm điều mới, bốn là tránh xa thị phi, năm là biết ơn mọi điều xung quanh. Cảm ơn mọi người đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô mèo lông ngắn!”.

Bức ảnh được chụp khi con đầu lòng của Mỹ Linh tròn một tuổi.

Ảnh thời trẻ của diva Mỹ Linh bên bạn thân Thu Thùy.

Trong hình, nữ ca sỹ nở nụ cười hồn nhiên thơ trẻ, gương mặt mộc rạng rỡ và vẫn là mái tóc tém thương hiệu của cô vài thập kỷ qua.

Những năm đầu thập niên 2000, chắc hẳn ai cũng quá quen với cái tên “tóc tém Mỹ Linh”. Cô ghi dấu ấn qua loạt album như: Tóc ngắn, Made in Vietnam, trở thành biểu tượng của dòng R&B và soul tại Việt Nam thời điểm đó.

Sinh năm 1975 tại Hà Nội, Mỹ Linh được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 1993 khi giành giải “Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất” tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc với ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân . Đây được xem là bước khởi đầu chính thức đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.

Những năm sau đó, ca sĩ Mỹ Linh liên tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Hiện nữ diva vẫn duy trì lịch biểu diễn ổn định trong nước và tham gia nhiều chương trình âm nhạc quy mô lớn. Ngoài ra, cô còn ngồi ghế giám khảo, cố vấn chuyên môn tại một số chương trình truyền hình về âm nhạc.

Mỹ Linh tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và trở thành điểm sáng ấn tượng.

Những năm gần đây, Mỹ Linh trở lại mạnh mẽ trên sóng truyền hình khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . Ở mùa đầu tiên, cô gây chú ý với hình ảnh nghệ sĩ sẵn sàng thử thách bản thân trong các tiết mục vũ đạo và trình diễn tập thể. Sang mùa tiếp theo, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội hình, tiếp tục xuất hiện với tư cách nghệ sĩ có kinh nghiệm chuyên môn lâu năm. Sự tham gia của cô tạo thêm điểm nhấn cho chương trình, đồng thời đưa tên tuổi Mỹ Linh đến gần hơn với nhóm khán giả trẻ.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, nữ ca sĩ còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã - nhạc sĩ Anh Quân và các con. Mỹ Linh kết hôn với Anh Quân sau 3 tháng yêu. Trước khi đến với cô, nam nhạc sĩ có một con gái riêng là Anna Trương. Mỹ Linh yêu thương con riêng của chồng như con ruột. Sau này, Mỹ Linh - Anh Quân có thêm hai người con chung là Anh Duy - Mỹ Anh.

Tổ ấm viên mãn của gia đình Mỹ Linh - Anh Quân.

Đồng hành cùng nhạc sĩ Anh Quân 28 năm trong âm nhạc và cuộc sống, ca sĩ Mỹ Linh cảm thấy hôn nhân của mình trọn vẹn, bình yên và hài lòng với những gì đã, đang có.

Ở tuổi mới, giọng ca Hương ngọc lan tự đặt cho mình năm mục tiêu gồm chăm sóc sức khỏe, gia đình, học thêm điều mới, tránh xa thị phi và biết ơn những điều xung quanh.