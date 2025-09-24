Ảnh hiếm siêu bão Ragasa từ vũ trụ: Cảnh tượng dữ dội như nuốt chửng Trái Đất, phi hành gia ISS nghẹt thở

Mắt bão khổng lồ nhìn từ vũ trụ

Trên nền tảng X, phi hành gia Kimiya Yui chia sẻ loạt ảnh chụp siêu bão Ragasa khi ISS bay ngang qua khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong bức hình, mắt bão khổng lồ hiện rõ, bao quanh là những dải mây trắng dày đặc xoáy tròn như một cơn lốc bạc khổng lồ.

Phi hành gia Kimiya Yui chia sẻ loạt ảnh chụp siêu bão Ragasa khi ISS bay ngang qua khu vực Tây Thái Bình Dương. (Ảnh: X)

"Tôi thực sự lo lắng cho những ai đang ở mặt đất", Yui cho biết mình cảm thấy nghẹt thở khi chứng kiến cảnh này. Lời chia sẻ ngắn gọn, cùng hình ảnh bao trùm sự dữ dội của thiên nhiên, nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội.

Trong bức hình là mắt bão khổng lồ hiện rõ. (Ảnh: X)

Không ít người bình luận rằng khung cảnh này vừa đẹp vừa gieo cảm giác sợ hãi bởi đó là lúc con người nhận ra mình nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên.

Siêu bão mạnh nhất năm 2025

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), Ragasa đã đạt cấp 5 cũng là mức mạnh nhất trong thang phân loại bão, với sức gió giật gần 220 km/h. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản gọi đây là "bão dữ dội" (violent typhoon), trong khi Trung tâm Khí tượng Trung Quốc và Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) đều xếp Ragasa là siêu bão.

Hình ảnh siêu bão Ragasa khi đổ bộ vào Hồng Kông (Trung Quốc). (Ảnh: SCMP)

Siêu bão này đã càn quét miền Bắc Philippines, gây mất điện diện rộng, sạt lở đất và lũ lụt. Theo AP News, ít nhất 3 người đã chết, 5 người mất tích, hơn 17.500 người phải sơ tán. Hàng nghìn ngôi nhà và công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng.

Siêu bão này đã càn quét miền Bắc Philippines, gây mất điện diện rộng. (Ảnh: ABC News)

Khi tiến qua kênh Bashi vùng biển giữa Đài Loan (Trung Quốc) và quần đảo Batanes – Ragasa tiếp tục duy trì sức mạnh cực đại. ABC News cho biết, tại Đài Loan (Trung Quốc), mưa lớn làm tràn hồ chứa ở Hualien, gây lũ quét nghiêm trọng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 124 người mất tích.

Trung Quốc căng mình ứng phó

Không chỉ Philippines và Đài Loan, miền Nam Trung Quốc cũng bước vào tình trạng báo động. South China Morning Post đưa tin, thành phố Thâm Quyến đã lên kế hoạch sơ tán hơn 400.000 người. Riêng tại tỉnh Quảng Đông, con số sơ tán đã vượt quá 1 triệu người.

Hình ảnh siêu bão Ragasa gây thiệt hại ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: ABC News)

Ở Hong Kong, chính quyền phát tín hiệu bão cấp cao, trường học và sân bay đóng cửa, hơn 700 chuyến bay bị hủy. Gió mạnh đã thổi bay mái che cầu đi bộ, cây xanh bật gốc, đường phố và bãi biển ngập nặng. Reuters nhận định Ragasa có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực duyên hải Trung Quốc trong nhiều năm, tương đương với siêu bão Mangkhut năm 2018.

Siêu bão Ragasa đổ bộ vào Hồng Kông (Trung Quốc). (Ảnh: SCMP)

Theo AP, mực nước biển dâng do sóng bão có thể cao tới 5 mét ở một số vùng ven biển, đe dọa nghiêm trọng đời sống của hàng triệu cư dân đô thị ven biển.

Góc nhìn từ không gian và lời cảnh báo mạnh mẽ

Hình ảnh Ragasa từ ISS không chỉ là khoảnh khắc gây ấn tượng thị giác. Nó còn mang ý nghĩa cảnh báo, nhắc nhở về tính bất định và sức mạnh tàn phá của khí hậu cực đoan.

Từ không gian, cấu trúc bão hiện lên rõ rệt: tâm bão sắc nét, những vòng mây xoáy như "cỗ máy khổng lồ" vận hành không ngừng. Các nhà khoa học cho rằng, dữ liệu và hình ảnh dạng này hỗ trợ đáng kể cho việc nghiên cứu và dự báo đường đi của bão.

Hình ảnh Ragasa từ ISS không chỉ là khoảnh khắc gây ấn tượng thị giác. (Ảnh: Livescience)

Quan trọng hơn, nó tạo ra sự đồng cảm toàn cầu: từ trạm vũ trụ cách Trái Đất hàng trăm km, một phi hành gia gửi lời lo lắng cho những người đang oằn mình chống bão bên dưới.

Từ bức ảnh ISS ghi lại, siêu bão Ragasa hiện lên như một minh chứng rõ ràng rằng con người vẫn quá nhỏ bé trước thiên nhiên. Hình ảnh ấy không chỉ gây choáng ngợp mà còn thúc giục mỗi quốc gia tăng cường cảnh báo, chuẩn bị ứng phó để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Theo X, SCMP, Live Science