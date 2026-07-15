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Ảnh hậu trường lộ nhan sắc thật của Tăng Thanh Hà

Liên Hoa
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Khi quyết định trở lại với điện ảnh, nhất cử nhất động của Tăng Thanh Hà luôn được netizen đặc biệt quan tâm.

Sau khi xác nhận trở lại màn ảnh rộng với dự án Hoàng hậu cuối cùng sau 13 năm vắng bóng, mọi động thái của Tăng Thanh Hà đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, loạt ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa do nhiếp ảnh gia Dzung Yoko chia sẻ tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán. Không cần hiệu ứng hay lớp filter cầu kỳ, visual của "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn khiến nhiều người không thể rời mắt.

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Dzung Yoko đăng tải những khoảnh khắc phía sau buổi chụp hình tạp chí của Tăng Thanh Hà. Loạt ảnh ghi lại không khí làm việc của cả ê-kíp, từ quá trình set-up ánh sáng, bố cục cho đến những phút nghỉ giữa các set chụp. Nhân vật được chú ý nhất vẫn là Tăng Thanh Hà khi xuất hiện trong chiếc đầm xuyên thấu đính kết lấp lánh, thần thái sang trọng và cuốn hút.

Hậu trường buổi chụp ảnh tạp chí của Tăng Thanh Hà

Điều khiến cư dân mạng dành nhiều lời khen chính là nhan sắc đời thực của nữ diễn viên trong những bức ảnh hậu trường. Gương mặt thanh tú cùng những đường nét tự nhiên của Tăng Thanh Hà vẫn nổi bật. Không ít người nhận xét đây là minh chứng cho danh xưng "ngọc nữ" mà công chúng dành cho cô suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 40, khí chất của Tăng Thanh Hà cũng được đánh giá là yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt. Chỉ với biểu cảm điềm tĩnh, ánh mắt và cách tạo dáng tối giản, nữ diễn viên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm giữa khung hình. Nhiều bình luận cho rằng thứ khiến Tăng Thanh Hà khác biệt không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở thần thái, điều hiếm người có thể sao chép.

Loạt ảnh hậu trường này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Nhiều người cho rằng dù là ảnh "cam thường" hay những khoảnh khắc làm việc ngẫu hứng, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc của Tăng Thanh Hà trong những bức ảnh ít chỉnh sửa nhận nhiều lời khen có cánh

Khí chất khó lẫn vào đâu của "ngọc nữ màn ảnh"

Bộ ảnh lần này cũng đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng của Tăng Thanh Hà trên các tạp chí thời trang sau khi xác nhận trở lại điện ảnh. Trước đó, cô xuất hiện trên trang bìa với hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại, khoe vẻ đẹp đằm thắm cùng nụ cười được nhiều người ví như "bí ẩn". Bên cạnh bộ ảnh chính thức, những khoảnh khắc hậu trường do Dzung Yoko chia sẻ càng khiến công chúng có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp chân thực của bà xã Louis Nguyễn.

Bìa tạp chí đầy cuốn hút của Tăng Thanh Hà

Sau hơn một thập kỷ tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà đang từng bước trở lại hoạt động nghệ thuật. Dự án Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu lần đầu tiên cô đóng phim điện ảnh sau 13 năm. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, đóng cùng Trâm Anh trong vai Lý Lệ Hà - người phụ nữ có mối quan hệ đặc biệt với vua Bảo Đại. Sự trở lại của "ngọc nữ" vì thế được khán giả đặt nhiều kỳ vọng, không chỉ bởi tên tuổi đã được khẳng định mà còn bởi khí chất đặc biệt vẫn được gìn giữ sau nhiều năm vắng bóng khỏi màn ảnh.

Nhiều người hâm mộ háo hức trước sự trở lại màn ảnh sau 13 năm của Tăng Thanh Hà

Ảnh: Dzung Yoko, FBNV

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