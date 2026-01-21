Anh em song sinh xứ Thanh cùng dẫn đầu cuộc thi học sinh giỏi Toán quốc gia 2026

Khi biết mình cùng đạt giải Nhất quốc gia, điều đầu tiên hai anh em làm là gọi điện báo cho bố mẹ.

“Sự vui mừng của gia đình là khoảnh khắc chúng em nhớ nhất” , Vĩnh Kỳ nói. Với hai anh em, đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự đền đáp cho những năm tháng nỗ lực với niềm say mê Toán học được nuôi dưỡng từ rất sớm trong một gia đình bình dị ở Thanh Hoá.

Gắn với con số từ 3 tuổi

Ngay từ khi mới 3 tuổi, hai anh em đã được mẹ cho làm quen với các con số, học đếm, rồi tự ghép số để đọc. “Mẹ thường mua cho chúng em những cuốn sách toán đố vui, toán trạng nguyên. Chúng em cứ thế khám phá và yêu Toán lúc nào không hay” , Vĩnh Kỳ kể.

Khi bước vào lớp 1, niềm hứng thú ấy không mất đi mà lớn dần cùng những bài toán khó hơn.

Hai anh em sinh đôi Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh cùng bố mẹ.

Là anh em sinh đôi, học chung lớp suốt nhiều năm, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh xem sự song hành ấy như một lợi thế hiếm có. “Cùng sát cánh học tập chưa bao giờ là áp lực, mà là động lực rất lớn. Chúng em trao đổi bài toán khó, tranh luận cách giải, đôi khi hướng đi của người này lại mở ra lời giải cho người kia” , Phúc Khánh nói.

Hai anh em có thói quen học tập trung không theo khuôn mẫu cứng nhắc. Có giai đoạn, mỗi người tập trung vào những dạng toán mình còn yếu để bù đắp lẫn nhau, nhưng điểm chung là sau mỗi buổi học, hai anh em luôn quay lại thảo luận, phản biện, tìm cách tối ưu lời giải - một cách học giúp rèn tư duy logic và chiều sâu toán học.

Hành trình đến giải Nhất quốc gia

Để trở thành học sinh giỏi Toán quốc gia, con đường với Kỳ và Khánh không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Giai đoạn khó khăn nhất với hai anh em là kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Thanh Hoá năm lớp 11, khi chỉ 1 người được đi tiếp, người còn lại phải dừng bước.

“Thời điểm đó, cả hai đều bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng. Nhưng nhờ sự động viên của ba mẹ, thầy giáo và chính sự động viên lẫn nhau, chúng em quyết định biến khó khăn thành động lực ”, Vĩnh Kỳ chia sẻ.

Từ đó, hai anh em bước vào năm lớp 12 với tâm thế khác: bình tĩnh hơn, kiên trì hơn và kỷ luật hơn. Việc “làm lại và làm tốt hơn” không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành phương châm học tập mỗi ngày.

Theo nhận xét của cả hai, điểm mạnh nổi bật nhất của mỗi người đều nằm ở hình học, mảng đòi hỏi tư duy không gian, khả năng tưởng tượng và lập luận chặt chẽ. Tuy nhiên, để đạt phong độ ổn định trên toàn bộ đề thi, hai anh em không chỉ dựa vào sở trường.

“Chúng em luôn nhắc nhau rằng mỗi bài kiểm tra, mỗi kỳ thi đều là một trải nghiệm. Quan trọng không phải điểm số nhất thời, mà là nhận ra mình còn thiếu gì để bổ sung kiến thức và rèn bản lĩnh thi cử ”, Phúc Khánh nói.

Sự đều đặn trong luyện đề, tự đánh giá sau mỗi bài làm và điều chỉnh chiến lược học tập theo từng giai đoạn là những yếu tố giúp cả hai duy trì phong độ cao suốt năm học.

Trong phòng thi, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh áp dụng chung một chiến lược: đọc toàn bộ đề để đánh giá mức độ khó dễ, ưu tiên làm những câu thế mạnh trước, phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần và luôn giữ tâm lý bình tĩnh.

Lê Vĩnh Kỳ (ngoài cùng, bên trái), Lê Phúc Khánh (ngoài cùng, bên bên phải) cùng thầy giáo chủ nhiệm Bùi Văn Bình (giữa) trong ngày ra quân đội tuyển học sinh giỏi Toán.

“ Quan trọng nhất là tin vào khả năng của mình. Khi giữ được sự tự tin, tư duy sẽ mạch lạc hơn, tránh những sai sót không đáng có”, hai em chia sẻ.

Kết quả 29/40 điểm cho mỗi người không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự ổn định tâm lý - yếu tố quyết định ở những kỳ thi có tính cạnh tranh cao.

Nhắc đến thành công hôm nay, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh đều nhấn mạnh vai trò của môi trường học tập tại trường THPT chuyên Lam Sơn và sự dẫn dắt của thầy chủ nhiệm Bùi Văn Bình, người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kiên trì kèm cặp từng học trò và luôn đặt niềm tin để các em dám đặt mục tiêu cao.

“Chính sự tin tưởng ấy khiến chúng em luôn tự nhủ phải cố gắng đạt kết quả cao”, Phúc Khánh chia sẻ.

Gửi lời nhắn tới những học sinh đam mê Toán học, cặp song sinh chia sẻ: “Hãy kiên trì nuôi dưỡng đam mê. Mọi bài toán đều có cách giải nếu mình không từ bỏ. Quan trọng nhất là luôn tin vào bản thân”.