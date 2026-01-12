Anh em song sinh của Honda Monkey, sở hữu màn hình TFT kích thước 7 inch, động cơ 148 cc, giá chỉ hơn 80 triệu đồng

Ngày 5 tháng 1, Aeon Motor chính thức trình làng sản phẩm mới đầu tiên của năm 2026 mang tên xe máy hạng nhẹ đa năng MK150. Đây được xem là bước khởi đầu cho một năm mới đầy năng động của hãng, đồng thời phản ánh rõ định hướng phát triển sản phẩm xoay quanh tinh thần tự do, phóng khoáng và khả năng thích ứng với nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau trong đời sống hiện đại.

Theo Aeon Motor, MK150 được phát triển nhằm đáp ứng xu hướng thị trường đang ngày càng ưa chuộng các mẫu xe “đa năng”. Không chỉ đơn thuần phục vụ việc đi lại hằng ngày trong thành phố, MK150 còn được định vị là phương tiện có thể đồng hành cùng người lái trong những chuyến khám phá ngoại ô, dạo chơi cuối tuần và thậm chí là những cung đường địa hình nhẹ.

Việc kết hợp yếu tố phiêu lưu với khả năng sử dụng thực tế đã giúp MK150 định nghĩa lại vai trò của xe máy hạng nhẹ trong đời sống thường nhật, không còn bó hẹp trong khái niệm phương tiện đi làm đơn thuần.

Về mặt kích thước, MK150 sở hữu thân xe nhỏ gọn cùng chiều dài cơ sở chỉ 1.142 mm. Thông số này giúp xe trở nên linh hoạt hơn khi di chuyển trong không gian đô thị đông đúc, đồng thời mang lại lợi thế rõ rệt khi vào cua hoặc xử lý các đoạn đường hẹp, đường đồi núi. Chiều cao yên ở mức 750 mm được đánh giá là thân thiện với nhiều đối tượng người dùng, giúp người lái dễ chống chân và tự tin kiểm soát xe trong các tình huống dừng, quay đầu hoặc di chuyển chậm.

Hệ thống treo là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên MK150. Xe được trang bị phuộc trước dạng ngược, kết hợp với hệ thống giảm xóc sau dạng đôi có thể điều chỉnh 5 cấp. Cấu hình này cho phép người dùng tinh chỉnh độ cứng mềm của hệ thống treo tùy theo tải trọng và điều kiện mặt đường, từ đó đảm bảo sự thoải mái khi đi lại hằng ngày cũng như độ ổn định cần thiết khi chạy trên những đoạn đường xấu hoặc địa hình nhẹ.

Về an toàn, MK150 sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau. Trong đó, bánh trước được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS mạch đơn. Trang bị này giúp cải thiện hiệu suất phanh trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, mang lại cảm giác phanh tuyến tính và ổn định, đồng thời nâng cao mức độ an toàn khi người lái cần giảm tốc hoặc phanh gấp.

Xét về thiết kế, MK150 mang phong cách khá tương đồng với Honda Monkey. Các yếu tố thể thao được kết hợp với những chi tiết thực dụng nhằm tạo nên một diện mạo độc đáo, dễ nhận biết và mang tính thời trang.

Xe được trang bị đèn pha Class D với thiết kế gọn gàng, toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, đi kèm đèn báo nguy hiểm, góp phần tăng khả năng nhận diện và an toàn khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết xấu.

Một trong những trang bị nổi bật trên MK150 là màn hình TFT kích thước 7 inch. Màn hình này hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành quan trọng như phạm vi hoạt động và mức tiêu thụ nhiên liệu. Xe cung cấp ba chế độ hiển thị gồm tiêu chuẩn, thể thao và giải trí, cho phép người lái theo dõi tình trạng xe một cách trực quan và linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh đó, MK150 còn được Aeon Motor chăm chút ở nhiều chi tiết nhỏ mang tính thực tiễn cao. Giá đỡ trước và sau được trang bị tiêu chuẩn giúp tăng không gian chứa đồ, cho phép người dùng dễ dàng gắn thêm hành lý, dụng cụ cắm trại hoặc các vật dụng cá nhân hằng ngày.

Đây là yếu tố quan trọng đối với những người yêu thích di chuyển linh hoạt, thường xuyên kết hợp việc đi làm với các hoạt động dã ngoại ngắn ngày. Khóa mũ bảo hiểm tiêu chuẩn cũng góp phần mang lại sự an tâm khi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu chống trộm cơ bản trong môi trường đô thị.

MK150 được giới thiệu với hai tùy chọn màu sắc gồm cát workwear và xanh wild. Hai gam màu này thể hiện rõ tinh thần phiêu lưu táo bạo, đồng thời mang đến lựa chọn phong cách và cá tính khác nhau cho người sử dụng.

Theo công bố từ hãng, giá bán lẻ đề xuất của MK150 là 99.800 Đài tệ (gần 83 triệu đồng), chưa bao gồm phí đăng ký và bảo hiểm. Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, MK150 là một mẫu xe có thể thu hút sự quan tâm nhất định nếu được phân phối chính hãng.

Phân khúc xe máy mang phong cách cá tính tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế về lựa chọn, trong khi nhu cầu của người trẻ đối với những mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt, có thể vừa đi làm hằng ngày vừa phục vụ nhu cầu dạo chơi cuối tuần đang ngày càng tăng. Thiết kế nhỏ gọn, chiều cao yên thấp và các trang bị hướng tới sự tiện dụng của MK150 được đánh giá là phù hợp với điều kiện giao thông đô thị và thể trạng của đa số người dùng Việt.

Bên cạnh đó, việc MK150 mang phong cách phiêu lưu nhẹ nhưng không quá thiên về địa hình khắc nghiệt cũng giúp mẫu xe này dễ tiếp cận hơn với người sử dụng phổ thông. Nếu được định giá hợp lý và có hệ thống phân phối, hậu mãi phù hợp, MK150 hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn mới cho nhóm khách hàng trẻ, những người tìm kiếm một chiếc xe mang tính cá nhân cao nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng hàng ngày.

Một điểm không thể bỏ qua khi nhắc đến MK150 là ngoại hình của mẫu xe này gợi nhiều liên tưởng đến Honda Monkey. Cả hai đều theo đuổi phong cách xe nhỏ gọn, vui nhộn, mang tính biểu tượng và hướng tới cảm giác lái thư giãn hơn là tốc độ hay hiệu suất thuần túy. Thiết kế thân xe ngắn, dáng ngồi thoải mái và sự nhấn mạnh vào trải nghiệm cá nhân là những điểm tương đồng dễ nhận thấy giữa MK150 và Monkey.

Tuy nhiên, MK150 được Aeon Motor định hướng rõ ràng theo hướng đa năng và thực dụng hơn trong bối cảnh sử dụng hàng ngày. Các trang bị như giá đỡ trước sau tiêu chuẩn, màn hình TFT kích thước lớn và hệ thống treo có thể điều chỉnh cho thấy MK150 chú trọng nhiều hơn tới tính ứng dụng và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện vận hành.

Trong khi đó, Honda Monkey thường được nhìn nhận như một mẫu xe mang tính biểu tượng và cảm xúc, phù hợp với người chơi xe hoặc những ai yêu thích phong cách hoài cổ, cá tính.

Sự xuất hiện của MK150 vì vậy có thể được xem là một làn gió mới trong phân khúc xe máy hạng nhẹ mang phong cách vui nhộn. Nếu đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, mẫu xe này có tiềm năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ muốn một phương tiện linh hoạt, khác biệt nhưng vẫn đủ thực dụng cho nhu cầu đi lại hàng ngày.