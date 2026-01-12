Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 1/2026

Khảo sát thị trường những ngày đầu tháng 1/2026 cho thấy, Honda Vision vẫn là cái tên được săn đón nhiều nhất nhờ thiết kế nhỏ gọn, động cơ eSP+ tiết kiệm nhiên liệu và tính thanh khoản cao.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì phân phối 5 phiên bản gồm Thể thao, Cao cấp, Tiêu chuẩn, Cổ điển và Đặc biệt cùng 8 tùy chọn màu sắc đa dạng từ Trắng đen thanh lịch đến Vàng đen bạc cá tính. So với thời điểm cuối năm ngoái, tin vui cho người tiêu dùng là giá niêm yết của hãng không có bất kỳ sự điều chỉnh tăng giảm nào, giữ nguyên ở mức khởi điểm từ hơn 31 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 1/2026 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đỏ đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm các loại thuế phí. Giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý và các khu vực bán xe.

Tuy nhiên, câu chuyện giá tại các đại lý (HEAD) lại mang một màu sắc khác. Dù nguồn cung đã ổn định, nhưng do sức hút quá lớn dịp đầu năm, giá bán thực tế của Vision vẫn đang neo ở mức cao hơn giá đề xuất từ khoảng 4,2 triệu đến gần 5,7 triệu đồng tùy từng phiên bản và khu vực. Đáng chú ý nhất, phiên bản Tiêu chuẩn dù có giá niêm yết thấp nhất là 31.310.182 đồng nhưng lại ghi nhận mức chênh lệch kỷ lục lên tới 5.689.818 đồng, đẩy giá bán tại đại lý lên mốc tròn trĩnh 37.000.000 đồng.

Đối với những khách hàng yêu thích sự cá tính của phiên bản Thể thao hay nét hoài cổ của bản Cổ điển, mức giá niêm yết là 36.612.000 đồng. Tuy nhiên, tại các đại lý, người mua cần chuẩn bị tài chính khoảng 40.500.000 đồng cho bản Thể thao và lên tới 41.500.000 đồng cho bản Cổ điển. Các phiên bản tầm trung như Cao cấp và Đặc biệt có mức chênh lệch "dễ thở" hơn đôi chút, dao động quanh mốc 4 đến 5 triệu đồng. Mức giá này tại đại lý thường đã bao gồm các khoản phí lăn bánh cơ bản như phí trước bạ, biển số và bảo hiểm, nhưng người mua vẫn cần tham khảo kỹ lưỡng tại từng địa điểm cụ thể.

Sức hút bền bỉ của Honda Vision đến từ việc đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của đại đa số người dùng Việt: một chiếc xe bền bỉ, ít hỏng vặt, thích hợp di chuyển trong đô thị và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu.