Sáng nay (17/9), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) tội “Trốn thuế” hơn 15,7 tỷ đồng và “Buôn lậu” hàng hóa trị giá 414 triệu đồng. Cùng bị xét xử tội danh "Trốn thuế" là ông Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai ông Tam).

Anh em 'nhà Asanzo' tại phòng xử án sáng nay 17/9.

Khoảng 8 giờ 30 sáng, Cảnh sát tư pháp dẫn giải hai anh em bị cáo Phạm Văn Tam, Phạm Xuân Tình vào phòng xử án. Họ cùng mặc trang phục dành cho bị cáo, với khuôn mặt và dáng người tương đối giống nhau, thoáng nhìn khó phân biệt đâu là anh, đâu là người em.

Đến gần 9 giờ, HĐXX bắt đầu xử án.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Mai Hoàn Đông.

HĐXX xác định Cục thuế TPHCM (nay là Thuế TPHCM) là nguyên đơn dân sự và triệu tập đại diện đơn vị này tham gia phiên tòa. HĐXX cũng triệu tập 12 công ty, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

HĐXX cũng cho biết, cả 2 bị cáo Tam, Tình đều có luật sư bào chữa, trong đó bị cáo Tam có 3 luật sư bào chữa là Phạm Công Hùng, Nguyễn Anh Diệp và Bùi Ngọc Hiếu.

Trốn thuế 15 tỷ đồng

Từ ngày 13/8/2019 đến ngày 7/10/2019, Thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực I1) thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Ngày 23/10/2019, Cục Thuế TPHCM ban hành kết luận xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần, Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng); sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng “điều hòa nhiệt độ”, không đúng với thực tế là “linh kiện điều hòa nhiệt độ”) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Bị cáo Phạm Xuân Tình tại phiên tòa sáng 17/9.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ vụ việc vì phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT CA TPHCM xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Kết luận giám định về thuế ngày 10/6/2020 và giám định bổ sung ngày 14/12/2021 của Giám định viên theo vụ việc (Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũ, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũ) kết luận, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế với tổng số tiền trốn thuế là 15,7 tỷ đồng (thuế GTGT là 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là trên 11,5 tỷ đồng).

Ngày 24/3/2020, Cục Thuế TPHCM xác nhận Công ty Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền 15.7 tỷ đồng nêu trên.

Chủ Asanzo không nhận tội buôn lậu

Ngoài tội danh “Trốn thuế” như nêu trên, ông Phạm Văn Tam còn bị xét xử tội “Buôn lậu” với cáo buộc số tổng giá trị hàng hóa buôn lậu là 414 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Văn Tam tại phiên tòa sáng nay 17/9.

Viện Kiểm sát cáo buộc rằng, ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Cảng ICD Phước Long 3, nội dung lô hàng khai báo gồm 970 nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng (hàng mới 100%, xuất xứ hàng từ Trung Quốc, trị giá hàng hóa 212 triệu đồng).

Kết quả kiểm tra hải quan, xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện. Do vậy, cơ quan Hải quan không cho thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc để xử lý sai phạm.

Ngày 3/12/2018, Cục Hải quan TPHCM chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT CA TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 3/3/2020, Trương Ngọc Liêm bị khởi tố về tội “Buôn lậu”. Quá trình điều tra, Trương Ngọc Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Buôn lậu”. Ngoài ra Trương Ngọc Liêm còn khai nhận Công ty Sa Huỳnh là do Phạm Văn Tam làm chủ, mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Ông Liêm cũng khai rằng, khi bị lực lượng Hải quan phát hiện lô hàng có sai phạm, theo yêu cầu của ông Tam, ông Liêm đồng ý đứng tên làm người đại diện pháp luật cho Công ty Sa Huỳnh và đại diện Công ty Sa Huỳnh làm việc với cơ quan Hải quan để thông quan lô hàng sai phạm. Khi cơ quan công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, ông Tam đã chỉ đạo Liêm né tránh và chu cấp tiền hàng tháng cho Liêm là 30 triệu đồng thông qua tài khoản của Ngô Thị Hiền (vợ Liêm).

Ngày 28/02/2024, TAND TPHCM đã xét xử, tuyên ông Liêm phạm tội “Buôn lậu”. Đối với hành vì của ông Tam và các cá nhân có dấu hiệu tổ chức, chỉ đạo ông Liêm thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ.’ Đến Ngày 22/7/2024, Cơ quan điều tra phục hồi và nhập xử lý chung trong vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Asanzo.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng cho hay, tại Cơ quan CSĐT CA TPHCM, đối với tội “Buôn lậu”, ông Phạm Văn Tam không thừa nhận hành vi phạm tội.