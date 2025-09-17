Ngày 16-9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND khu vực 1 – Huế đã tuyên phạt 6 bị cáo án tù về tội "Cướp tài sản", gồm: Đinh Nguyễn Minh Khang (SN 2007) 39 tháng tù; Nguyễn Nhật Lê Tuấn (SN 2008), Ngô Anh Tú (SN 2008) 30 tháng tù/trường hợp; Hồ Văn Lâm (SN 2009), Hồ Văn Long (SN 2009) cùng 18 tháng tù; Nguyễn Văn Tình (SN 2008) 27 tháng tù.

Cướp được áo và dép xỏ ngón

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo này đều trú tại TP Huế, vốn là bạn bè. Chiều 7-3, nhóm này đi chơi, uống nước thì thấy Tuấn và Tình mặc áo mỏng khi thời tiết còn lạnh; Khang bị đứt dép, xe sắp hết xăng và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi "kiếm tiền".

Khi Khang đề xuất ý định chặn đường các em học sinh đi học về để cướp tài sản, cả nhóm đồng ý. Cả nhóm chở nhau cùng di chuyển trên 3 xe máy đi "kiếm tiền".

Các bị cáo lĩnh án vì hành vi "kiếm tiền" bằng cách đi cướp tài sản.

Tối cùng ngày, tại phường Hóa Châu, TP Huế, nhóm này chặn xe đạp điện của 2 nam sinh, dùng vỏ chai bia đe dọa, buộc các em cởi áo khoác và giao nộp dép. Khang trực tiếp lấy 2 áo khoác, đưa một chiếc cho Tuấn, một chiếc cho Tình và mình chiếm đoạt đôi dép xỏ ngón.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ, tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, nhóm này chặn xe một nam sinh khác rồi đe dọa, giả vờ rút dao và yêu cầu đưa tiền đổ xăng.

Hoảng sợ, nạn nhân đã đưa 20.000 đồng, cả nhóm cho đi. Chỉ 10 phút sau, nhóm tiếp tục chặn một em học sinh đi xe đạp điện khác rồi đe dọa và chiếm đoạt 20.000 đồng.

Tổng cộng nhóm này đã chiếm đoạt được 2 áo khoác cùng một đôi dép xỏ ngón (tổng giá trị 55.000 đồng) và 40.000 đồng tiền mặt. Sau khi gây án, nhóm tập trung dưới chân cầu Trường Tiền, dùng số tiền cướp được để đổ xăng và tiêu xài.