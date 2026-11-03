Anh em ‘giá rẻ’ của Defender quy đổi từ 1,2 tỷ đồng: Xe off-road mạnh gần 820hp có màn hình to như TV, công nghệ động cơ kiểu VF Wild

Freelander 8 phiên bản 5 chỗ đã bắt đầu được bàn giao tới khách hàng từ ngày 31/10. Mẫu SUV cỡ lớn của liên doanh Chery Jaguar Land Rover sở hữu hệ truyền động EREV.

Freelander 8 chốt giá và bắt đầu bàn giao

Phiên bản 5 chỗ của Freelander 8 đã chính thức bắt đầu bàn giao tại Trung Quốc sau khi ra mắt thị trường vào ngày 3/9. Đây là biến thể có cấu hình 2 hàng ghế, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV cỡ lớn với không gian chứa đồ rộng rãi hơn.

Trước đó, phiên bản 6 chỗ với 3 hàng ghế của mẫu xe này đã bắt đầu được bàn giao từ ngày 19/9. Trong khi đó, những khách hàng lựa chọn bản 5 chỗ phải chờ đến ngày 31/10 mới nhận được xe.

Phiên bản 5 chỗ của Freelander có giá dễ tiếp cận hơn. Ảnh: CNC

Freelander 8 hiện có 3 phiên bản gồm Pro, Max và Max+. Giá bán niêm yết dao động từ 309.900-389.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,21-1,52 tỷ đồng. Trong chương trình ưu đãi có thời hạn, giá xe giảm xuống còn 289.900-369.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,13-1,44 tỷ đồng.

Freelander 8 được phát triển bởi liên doanh Chery Jaguar Land Rover, đánh dấu sự trở lại của tên gọi Freelander dưới một thương hiệu xe năng lượng mới.

Xe có kích thước lớn cùng nhiều tiện nghi cao cấp

Về kích thước, xe sở hữu chiều dài 5.118 mm, rộng 2.050 mm, cao 1.898 mm và chiều dài cơ sở 3.040 mm. Đây là những thông số thuộc nhóm SUV cỡ lớn, tạo lợi thế về không gian cabin.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản 5 chỗ nằm ở khoang hành lý. Dung tích tiêu chuẩn đạt 935 lít và có thể mở rộng lên 2.330 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ có dung tích khoang hành lý tối đa 1.188 lít. Xe cũng được trang bị móc kéo, cho phép kéo tải trọng tối đa 2.000 kg.

Freelander 8 có các cấu hình 2 hàng ghế với 5 chỗ và 3 hàng ghế với 6 chỗ. Ảnh tham khảo bản 6 chỗ: Drive

Khoang nội thất của Freelander 8 gây chú ý với màn hình toàn cảnh kích thước 48,3 inch trải dài trên bảng táp-lô, kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch. Các trang bị khác gồm gương chiếu hậu kỹ thuật số, cần số đặt sau vô-lăng, hai vị trí sạc điện thoại không dây công suất 50W, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình giải trí gắn trần và tủ lạnh tích hợp.

Hàng ghế thứ hai có tựa lưng chỉnh điện, chức năng massage 10 điểm và màn hình cảm ứng 5,98 inch đặt tại bệ tỳ tay trung tâm.

Động cơ mạnh mẽ cùng khả năng sạc pin nhanh

Về vận hành, Freelander 8 sử dụng hệ truyền động EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) tương tự VinFast VF Wild. Động cơ xăng 1.5L không trực tiếp dẫn động bánh xe mà đóng vai trò máy phát điện, cung cấp năng lượng cho hệ thống pin và mô-tơ điện.

Bộ pin NMC Freevoy do CATL sản xuất có dung lượng 60,3 kWh. Theo công bố, xe có thể di chuyển 310 km bằng điện theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương 254 km theo tiêu chuẩn WLTP. Công nghệ sạc nhanh 6C cho phép pin tăng dung lượng từ 20% lên 80% trong 12 phút. Xe còn có bình nhiên liệu dung tích 60 lít để duy trì khả năng vận hành khi cần thiết.

Freelander 8 đi theo xu hướng REEV đang "hot" hiện nay. Ảnh tham khảo: Drive

Hệ thống truyền động gồm hai mô-tơ điện, cho tổng công suất cực đại 610 kW, tương đương 818 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 813 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ lớn này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,6 giây.

Riêng mô-tơ điện phía sau có công suất tối đa 250 kW, tương đương 335 mã lực, kết hợp hộp giảm tốc hai cấp có cấp số thấp. Mô-men xoắn tại bánh xe có thể đạt 8.000 Nm.

Freelander 8 còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 10 độ, giúp bán kính quay vòng giảm xuống 5,15 m. Những công nghệ đáng chú ý khác gồm hệ thống treo khí nén hai buồng, hệ thống hỗ trợ lái xe sử dụng LiDAR và hệ thống kiểm soát địa hình thông minh i-ATS được phát triển cùng Huawei.

Với cấu hình 5 chỗ, Freelander 8 hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên không gian sử dụng và khả năng chứa hành lý, trong khi vẫn duy trì những trang bị tiện nghi và công nghệ vận hành của một mẫu SUV cao cấp.