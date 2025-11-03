Anh Dũng - bạn trai kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh từng bị chê "tồi"

Ngay sau khi thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt được đăng tải chính thức, nhiều người dành nhiều sự quan tâm đến Anh Dũng - bạn trai kém 14 tuổi của cô. Cả hai bên nhau từ năm 2019, đến khoảng tháng 3/2023, Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh vướng nghi vấn đường ai nấy đi do không còn xuất hiện bên nhau.

Lần cuối cùng, Anh Dũng xuất hiện tại giới giải trí là tháng 6/2024, sau đó anh gần như "biến mất", trang cá nhân cũng không có thêm bất cứ cập nhật nào. Điều này khiến công chúng đặt nhiều thắc mắc về tình trạng hiện tại của anh.

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh

Trước khi được biết đến với chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác cùng Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng từng là nam diễn viên truyền hình xuất hiện trên sóng khung giờ vàng. Trong đó, vai diễn Thanh - ông chồng nhu nhược trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng từng khiến Anh Dũng bị ghét trong một thời gian dài.

Cho đến hiện tại, nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh của Anh Dũng trong phim này. Anh được mô tả là một người chồng hèn hạ, "công tử bột" chính hiệu, không có chính kiến và "bám váy mẹ". Trong phim, Anh Dũng được mẹ chăm lo từng li từng tí từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, không độc lập tài chính và không hề có tiếng nói trong gia đình.

Do đó dù lấy vợ nhưng người chồng này vẫn nghe lời mẹ răm rắp, hoàn toàn tin vào những lời phóng đại từ mẹ mà không hề quan tâm, bênh vực hay tôn trọng vợ. Lúc mới hay tin vợ được bạn học cũ gọi điện hỏi thăm, tặng hoa mà Anh Dũng đã nổi cơn thịnh nộ, chửi bới và tát vợ đến hộc máu miệng. Năm lần bảy lượt nói lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm nhưng chứng nào tật nấy, người chồng này lặp đi lặp lại những lần đánh vợ và tần suất ngày càng tăng.

Anh Dũng từng vào vai người chồng nhu nhược, "bám váy mẹ" trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sau cùng, với sự nhu nhược, bội bạc này của Thanh thì cuộc hôn nhân giữa anh và vợ đã kết đi đến kết thúc. Sau đó, Anh Dũng phải nhận quả báo khi lấy phải cô vợ thứ 2 mưu mô, xảo quyệt. Đến lúc đó, anh mới cảm thấy ân hận vì chưa làm tròn bổn phận của một người chồng.

Dẫu vậy trong mắt khán giả, Anh Dũng vẫn được xem là người chồng tệ nhất màn ảnh. Thậm chí netizen còn bày tỏ chẳng ai muốn lấy một người chồng nhu nhược, bất tài như Anh Dũng.

Song thời điểm đó, khi nhận nhiều ý kiến chỉ trích từ phim ra ngoài đời, Anh Dũng từng khẳng định rằng giữa anh và nhân vật Thanh chỉ có một điểm chung duy nhất là lẻo mép, còn lại trái ngược hoàn toàn. Anh Dũng từng cho biết bản thân là một người quả quyết và có chính kiến chứ không hề nhu nhược nhân vật.

Khoảng 1 năm nay, Anh Dũng không còn xuất hiện trên MXH

Anh Dũng (sinh năm 1990) là diễn viên quen mặt của màn ảnh phía Bắc. Ngoại hình điển trai, diễn xuất đa dạng, anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn có tiếng. Sau đó anh quyết định Nam tiến lập nghiệp và gắn liền tên tuổi với mối tình cùng Trương Ngọc Ánh, song sự nghiệp không có gì đột phá.

Tháng 9/2024, MXH lan truyền hình ảnh Anh Dũng cầm tờ giấy được cho là giấy vay tiền, với thông tin cá nhân và chữ ký rõ ràng. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nhiều người đặt nghi vấn về tình hình tài chính của anh. Tuy nhiên, Anh Dũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự việc này. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại, anh cũng hoàn toàn im lặng, không lộ diện ở bất cứ đâu.