Ảnh đế Yoo Ah In thân mật với trai cởi trần cơ bắp giữa đêm, mối tình với bạn trai đã toang?

Tối 30/11, truyền thông Trung Quốc cho hay Yoo Ah In vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi xuất hiện tại 1 quán bar ở Thượng Hải. Đáng chú ý, Ảnh đế xứ Hàn gây chú ý với hàng loạt tương tác thân mật như kề vai áp má, ôm ấp... với nhiều người đàn ông cởi trần cơ bắp có mặt tại đây. Cùng ngày, nam ngôi sao sinh năm 1986 còn được bắt gặp ở phòng tập gym và phòng thay đồ trong 1 khách sạn ở Thượng Hải.

Việc Yoo Ah In công khai có những cử chỉ thân mật, đầy tình tứ với trai lạ đã khiến netizen bàn tán sôi nổi. Cũng từ những hình ảnh mới đây, nghi vấn nam diễn viên chia tay bạn trai tin đồn - nhiếp ảnh gia Choi Ha Neul, đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Đến nay, Yoo Ah In chưa có động thái phản hồi về tin đồn “đường ai nấy đi” với người tình đồng tính.

Yoo Ah In tương tác vô cùng thân mật với những người đàn ông cởi trần cơ bắp, không ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh

Đồng thời, tin đồn Yoo Ah In chia tay người tình đồng giới Choi Ha Neul đã lan nhanh như "tên bắn"

Màn xuất hiện tại bar ở Thượng Hải mới đây cũng là lần lộ diện hiếm hoi của Yoo Ah In sau khi được tòa trả tự do. Còn nhớ vụ án chất cấm liên quan tới Yoo Ah In đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt 2 năm qua. Tài tử đình đám bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022.

Tới tháng 1/2023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người tình đồng tính Choi Ha Neul tại Los Angeles (Mỹ) và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng chất cấm. Ban đầu, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam. Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 2 năm nay, mức phạt dành cho “Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn” đã được chuyển sang quản chế. Theo đó, nam diễn viên bị kết án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Bên cạnh đó, tòa án còn tuyên phạt Yoo Ah In 80 giờ phục vụ cộng đồng, đồng thời yêu cầu nam tài tử tham gia 40 giờ học phục hồi chức năng.

Choi Ha Neul chính là đồng phạm trong vụ án dùng chất cấm của Yoo Ah In. Hồi tháng 5/2023, cả Yoo Ah In lẫn bạn trai tin đồn họ Choi đều bị áp giải tới trại tạm giam sau phiên thẩm vấn tại tòa án. Sau cùng, người tình đồng giới của Yoo Ah In bị tuyên phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Đồng thời, Choi Ha Neul phải hoàn thành 40 giờ chương trình phục hồi chức năng do sử dụng ma túy.

Yoo Ah In và Choi Ha Neul bị áp giải tới trại tạm giam hồi tháng 5/2023 vì sử dụng ma túy