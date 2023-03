“Ảnh đế” Yoo Ah In có nhiều biểu hiện không bình thường trong buổi phỏng vấn hồi năm 2021?

Scandal "ảnh đế" Yoo Ah In dùng chất cấm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nam tài tử vừa bị phát hiện dương tính với tận 4 loại chất cấm, gồm propofol, cần sa, ketamin, cocain. Từ đây, công chúng "đào xới" loạt video trước đây của Yoo Ah In để soi ra những dấu hiệu khác thường.

Hồi tháng 11/2021, Yoo Ah In tham dự sự kiện in dấu tay dành cho những người chiến thắng tại lễ trao giải Rồng Xanh danh giá. Tại đây, nam diễn viên phát biểu cảm xúc về danh hiệu Ảnh đế giành được. Khi xem lại clip phỏng vấn hồi đó, netizen nhận xét rằng Yoo Ah In có nhiều biểu cảm khác thường. Đầu nam tài tử liên tục chuyển động một cách khó hiểu. Trong một số khoảnh khắc, tài tử Veteran còn nói lắp và nở nụ cười kỳ lạ. Nhiều khán giả cho rằng những biểu hiện này từ Yoo Ah In có liên quan tới bê bối dùng chất cấm.

Ah In tiết lộ về cách mình chinh phục khán giả và ban giám khảo: "Đó là cách tôi diễn. Tôi sẵn sàng diễn mà không sợ hãi. Không thể gọi đó là sự can đảm. Nhưng tôi sẵn sàng cháy hết mình mà không chút do dự. Có thể ban giám khảo đã thấy và nhớ rõ điều này".



Nam tài tử có nhiều biểu cảm khác thường

Trước đó, khi được hỏi về tác phẩm mới Hellbound, nam tài tử thể hiện sự không tập trung bằng cách đưa ra một yêu cầu với phóng viên: "Làm ơn nhắc lại câu hỏi được không ạ? Tôi nghe không rõ".

Một chuyên gia trong ngành pháp luật chia sẻ dè dặt với kênh truyền hình YTN về bài phát biểu gây tranh cãi của Yoo Ah In: "Có thể video đã được chỉnh sửa. Nên tôi cũng không chắc liệu anh ấy có chịu ảnh hưởng tử chất cấm vào lúc đó hay không".

Show I Live Alone hồi năm 2020

Màn xuất hiện cách đây 3 năm của Yoo Ah In trong chương trình I Live Alone cũng gây chú ý trở lại. Trong một phân cảnh, nam tài tử thở hồng hộc sau khi leo vài bậc cầu thang. Ngoài ra, "ảnh đế" sinh năm 1988 còn bỗng nhiên đứng ngây người. Lúc đó, nhiều khán giả tưởng Yoo Ah In gặp vấn đề về thể lực. Nhưng giờ đây, netizen lại cho rằng hình ảnh trên của nam diễn viên có liên quan tới bê bối dùng chất cấm.

Yoo Ah In thở hồng hộc, đứng ngây người sau khi leo vài bậc cầu thang

Nguồn: Kbizoom, YTN