Anh đạt sản lượng điện sạch cao lịch sử

Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất và năng lượng tái tạo đạt mức cao kỷ lục. Phân tích của Carbon Brief cho thấy trong thập kỷ qua, Anh đã giảm hơn một nửa sản lượng điện từ than và khí đốt, trong khi tăng gấp 2 lần sản lượng điện từ năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm, đồng thời thúc đẩy tình trạng khẩn cấp về khí hậu, vẫn tạo ra 29% sản lượng điện của Anh vào năm 2024. Các chuyên gia cho biết Chính phủ Anh phải đẩy nhanh quá trình loại bỏ than và khí đốt nếu muốn đạt được các mục tiêu về khí hậu.

Trong đánh giá thường niên mới nhất của mình, Carbon Brief cho biết ô nhiễm carbon dioxide cho mỗi đơn vị điện đã giảm xuống còn 124 g/kWh, giảm hơn 2/3 so với mức 419 g/kWh vào năm 2014, vì lưới điện đã chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch có hàm lượng carbon cao.

Trong 12 tháng qua, năng lượng tái tạo bao gồm gió, mặt trời và sinh khối từ các nguồn như đốt viên gỗ và khí bãi rác đã tạo ra kỷ lục 45% điện năng của toàn nước Anh. Cùng với điện được tạo ra từ năng lượng hạt nhân, tổng lượng điện từ các nguồn năng lượng carbon thấp đã đạt kỷ lục 58% vào năm 2024.

(Ảnh: Getty Images)

Carbon Brief đưa ra thông tin khi tính đến tất cả các nguồn phát điện chạy bằng khí đốt, nhiên liệu hóa thạch vẫn là nguồn điện lớn nhất, tạo ra 28% điện năng của Anh vào năm 2024, so với 26% từ năng lượng gió.

Tuy nhiên, nếu Chính phủ Anh thúc đẩy các kế hoạch tăng công suất gió và tính đến tốc độ gió dưới mức trung bình vào năm 2024, phân tích cho thấy năng lượng gió có khả năng vượt qua khí đốt để trở thành nguồn điện lớn nhất vào năm 2025.

Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu năng lượng khi Anh đóng cửa nhà máy điện chạy bằng than cuối cùng vào tháng 10/2024 và trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển loại bỏ than khỏi sản xuất điện.

Chính phủ Anh đã cam kết giảm 81% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 1990 vào năm 2035, như một phần của kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Carbon Brief đã sử dụng dữ liệu từ Bộ An ninh Năng lượng Anh và số liệu Net Zero và Neso về điện cung cấp cho lưới điện ở nước này, được điều chỉnh để bao gồm Bắc Ireland cho phân tích của mình.