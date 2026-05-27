Ảnh cưới phá cách chưa từng có của hậu vệ tuyển Việt Nam: Chú rể cô dâu cực cháy, 2 nhóc tỳ mới "giật spotlight"

Tiên Tiên
|

Loạt ảnh cưới của hậu vệ Jason Quang Vinh.

Trước thềm hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tung ra bộ ảnh cưới cực kỳ ấn tượng bên bạn gái lâu năm Solange Coince. Bộ ảnh ngay lập tức gây sốt mạng xã hội bởi phong cách thời trang đỉnh cao cùng những khoảnh khắc gia đình vô cùng hạnh phúc.

Ảnh cưới của Quang Vinh và vợ

Khác với những bộ ảnh cưới mang phong cách truyền thống hay lãng mạn nhẹ nhàng, cặp đôi lựa chọn concept đầy phá cách và cá tính. Chú rể Jason Quang Vinh xuất hiện bảnh bao, lịch lãm. Trong khi đó, cô dâu Solange lại chiếm trọn mọi ánh nhìn nhờ thần thái quyến rũ của một mỹ nhân mang hai dòng máu Pháp – Ghana. Làn da bánh mật khỏe khoắn cùng nụ cười rạng rỡ của cô trong chiếc váy cưới cúp ngực tinh tế đã tạo nên một tổng thể vô cùng hút mắt.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong bộ ảnh chính là sự góp mặt của hai thiên thần nhỏ, một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Không chịu kém cạnh bố mẹ, hai nhóc tì cũng được "lên đồ" cực ngầu với váy ren trắng và vest đen lịch lãm. Thay vì tạo dáng nghiêm túc, cả gia đình lại chọn những khoảnh khắc tương tác hết sức tự nhiên, tinh nghịch. Những biểu cảm đáng yêu, có phần "lầy lội" của hai bé bên cạnh bố mẹ mang đến một bầu không khí vừa ấm áp, vừa ngập tràn tiếng cười.

Gia đình 4 thành viên của Quang Vinh

Được biết, đám cưới vào tháng 6 tới đây sẽ là cái kết viên mãn cho hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của Jason và Solange. Lễ cưới hứa hẹn sẽ vô cùng đặc biệt khi mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa giữa ba châu lục Á – Âu – Phi.

Sau khi chính thức nhận quốc tịch và cống hiến cho màu áo Đội tuyển Quốc gia, Jason Quang Vinh đang ngày càng khẳng định vị thế của một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất giải V.League. Tổ ấm hạnh phúc này chắc chắn sẽ là bệ phóng và hậu phương vững chắc để cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp quần đùi áo số tại Việt Nam.

Ảnh: Phin Dump/FBNV

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

