[Ảnh] Công an phong toả nhiều giờ, khám nghiệm hiện trường vụ thi thể người trong vali ở Sài Gòn

Hơn 4h ngày 28/11, Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ hi thể người trong vali ở KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM. Ảnh: Viết Phong.