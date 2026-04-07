Ảnh, clip: Tình hình tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sau thông tin khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty cùng con trai

Nam An, ảnh: Như Hoàn |

Sau thông tin cựu lãnh đạo Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố, sáng 7/4, người dân vẫn xếp hàng đông tại cửa hàng thương hiệu này để mua vàng, cho thấy giao dịch diễn ra ổn định và tâm lý thị trường không biến động mạnh.

Thông tin ông Vũ Minh Châu - cựu Tổng giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng con trai bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán trong quá trình kinh doanh đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy hoạt động mua bán vẫn diễn ra sôi động như thường lệ.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng chờ giao dịch vẫn khá đông. Lượng người mua vẫn đông hơn lượng người bán. Nhiều người cho biết họ không quá lo ngại trước thông tin trên, bởi nhu cầu tích trữ vàng vẫn cao trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Sáng ngày 7/4, hoạt động mua bán tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy vẫn diễn ra bình thường

Từ buổi sáng, hàng chục người đã có mặt tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu để giao dịch.

Người dân ngồi kín hai hàng ghế chờ đợi đến lượt giao dịch

Ghi nhận tại cửa hàng, nhiều người dân cho biết vẫn giữ tâm lý bình tĩnh trước thông tin cựu Tổng giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố, bắt giam.

Chị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đến mua vàng tích trữ từ sớm, thấy cửa hàng vẫn hoạt động bình thường nên cũng yên tâm. Ai sai phạm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin khác thì tôi nghĩ còn phải chờ kết luận chính thức".

Một số người dân cho biết giá vàng giảm nên tranh thủ đi mua tích luỹ

Nhiều người tranh thủ đọc tin tức, cập nhật thị trường trong lúc chờ đợi đến lượt giao dịch

Lượng khách đến mua vàng chiếm ưu thế so với người bán ra.

Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng diễn ra ổn định, không gián đoạn.

Trước đó, vào khoảng gần 18h ngày 6/4, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã chính thức lên tiếng về thông tin khởi tố nhà sáng lập Vũ Minh Châu và con trai. Doanh nghiệp cho biết vụ việc liên quan đến các cá nhân lãnh đạo hiện đang được cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công ty khẳng định đang phối hợp nghiêm túc với cơ quan điều tra, chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình xác minh.

Bảo Tín Minh Châu nhấn mạnh, mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, ổn định và không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành.

Doanh nghiệp cam kết toàn bộ sản phẩm vàng bạc, đá quý cung ứng ra thị trường đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng. Đồng thời, Bảo Tín Minh Châu khẳng định sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại (nếu có) sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

