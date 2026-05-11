Ảnh chụp màn hình tiết lộ bi kịch: Chồng chỉ kiếm tiền đưa mẹ đẻ, vợ nuôi con hết 10 triệu thì “im đi, nhức cả đầu”

Vợ chồng thi thoảng bất đồng trong chuyện chi tiêu vốn cũng không phải chuyện xa lạ gì. Một phần vì cuộc sống gia đình có nhiều khoản phải lo, từ chăm sóc con cái đến phụ giúp - báo hiếu cho bố mẹ 2 bên, một phần vì quan điểm tiền bạc của mỗi người khác nhau, thế nên mâu thuẫn cũng là lẽ thường tình. Quan trọng là cách cả 2 dung hòa khác biệt để cùng nhau giải quyết vấn đề.

Nhưng đôi khi, thực tế diễn ra không đơn giản như những gì chúng ta hình dung. Câu chuyện của cô vợ dưới đây, tiếc thay là 1 trường hợp như vậy. Kết hôn 6 năm và có 2 con nhỏ, nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, chồng mặc kệ cô tự lo liệu chuyện chi tiêu gia đình cũng như chi phí nuôi con, hàng tháng, anh đưa cho mẹ đẻ 10 triệu. Vợ cứ nhắc đến chuyện góp tiền nuôi con là anh bảo “im đi, nhức cả đầu”.

Đoạn tin nhắn với chồng do cô vợ đăng tải, từng dòng tin người chồng nhắn khiến ai cũng bất bình

“Cưới nhau 6 năm, có 2 con nhưng chồng chưa bao giờ đưa lương cho mình, mặc định tháng nào cũng đưa cho mẹ đẻ của anh 10 triệu. Tháng này nhỡ kế hoạch vì cho 2 con đi chơi 30/4, và bà ngoại ốm nên có phát sinh nhiều khoản không dự tính trước, hôm nay là ngày đóng tiền học của con, mình có hỏi chồng tài trợ cho khoản này nhé, kết quả là như tin nhắn.

Đây không phải là lần đầu mình nhắc đến vấn đề tiền nong nuôi con, nhưng mà anh không đưa, cùng lắm chỉ mua sữa cho con được vài tháng xong lại đâu vào đấy. Chưa bao giờ anh hỏi mình có đủ tiền tháng này không, lương mình 11 triệu và chưa tháng nào đủ. Hiện tại mình đang nợ tín dụng 7 triệu, vì mỗi lần phát sinh thêm mà không có tiền thì đều phải dùng thẻ tín dụng.

Nói nhiều quá chẳng giải quyết vấn đề gì nên mình thà đi vay chứ cũng chẳng muốn hỏi chồng nữa. Hiện tại mình đang muốn chồng góp mỗi tháng 5 triệu, nhưng nói ra là y như rằng lại kêu đau đầu rồi bảo mình im. Mình rối quá, không biết phải làm sao để xử lý tình huống này cho êm đẹp nữa” - Cô vợ trải lòng.

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận, có người động viên cô vợ cố gắng làm thêm để kiếm thêm tiền vì cũng khó “trông chờ” vào người chồng như vậy; có người lại kể bản thân cũng từng trong hoàn cảnh y hệt như thế và lựa chọn cuối cùng là một mình nuôi con.

“Mình mấy năm trước cũng y như mom này. Chồng làm được bao nhiêu mình không biết vì hỏi cũng không chịu nói, toàn bảo “hỏi làm gì?”. Tiền chi tiêu trong nhà cũng không đưa cho mình, tiền học của con không đóng nhưng tháng nào cũng cho tiền mẹ ruột, chị gái ruột với các cháu. Mình tủi thân kinh khủng, cũng nói chuyện hết nước hết cái xong chẳng đâu vào đâu. Thế là thôi đường ai nấy đi, giờ mình vẫn 1 mình nuôi con chẳng khác gì ngày xưa, mà nhẹ đầu hơn nhiều vì chẳng phải nuôi thêm chồng với ôm sự bực dọc tủi thân trong người” - Một người chia sẻ.

“Lấy nhau rồi thì trách nhiệm nuôi con là của chung, có thể không đưa hết tiền lương cho nhau nhưng chi phí ăn uống, sinh hoạt, nuôi con thì phải đóng góp chứ sao mà để 1 người gánh hết như vậy, trong khi rõ ràng là cả 2 đều đi làm. Không bàn bạc rạch ròi từ lúc cưới, giờ kể cũng khó mà giải quyết êm đẹp, cảm giác vợ thì vun vào còn chồng cứ bàn ra ấy” - Một người bày tỏ.

“5 triệu góp hàng tháng còn không chịu mà tính mua ô tô nữa hả? Thế mà mom cũng chịu được kể cũng tài” - Một người thắc mắc.

“Giờ không cần nói nhiều hay nói dông dài nữa, hỏi chồng 1 câu thế này cho chồng tự ngẫm thôi: Trách nhiệm của anh trong gia đình là gì? Nhìn cách chồng suy nghĩ hoặc trả lời, hoặc thay đổi là bạn tự biết bạn có nên cố gắng vun vén nữa hay không” - Một người gợi ý.

Vì sao nên làm rõ trách nhiệm đóng góp tài chính và quan điểm tiền bạc trước khi bước vào hôn nhân?

1. Mâu thuẫn về tiền bạc là thứ có thể “dự phòng” từ sớm

Trước khi kết hôn, nhiều người thường ngại nói quá kỹ về chuyện tài chính vì sợ mất vui hoặc bị cho là thực dụng. Nhưng thực tế, sau hôn nhân, tiền xuất hiện trong hầu hết mọi quyết định: Thuê nhà ở đâu, chi tiêu thế nào, có hỗ trợ gia đình hai bên không, tiết kiệm ra sao…

Nếu cả 2 không nói rõ từ đầu, về sau rất dễ xảy ra cảm giác “mình đang gánh nhiều hơn” hoặc “đối phương không hiểu áp lực của mình”. Việc làm rõ trách nhiệm tài chính trước hôn nhân không phải để tính toán với nhau, mà để cả hai hiểu quan điểm cũng như tình trạng tài chính của mỗi người, từ đó lên kế hoạch tài chính cho cuộc sống chung phía trước.

2. Khác biệt quan điểm về tiền bạc dễ tạo ra mâu thuẫn nếu không được xử lý kịp thời

Có người ưu tiên tiết kiệm, có người lại thích tận hưởng cuộc sống. Có người thấy vay mua nhà là bình thường, nhưng cũng có người cực kỳ sợ áp lực nợ nần,... Những khác biệt này vốn không có đúng - sai, vấn đề nằm ở chỗ hai người có hiểu và tôn trọng quan điểm của nhau, để tìm cách dung hòa hay không.

Ảnh minh họa

Nhiều cặp đôi yêu nhau rất hợp nhưng sau cưới lại căng thẳng vì cách dùng tiền quá khác biệt. Khi chủ động trao đổi trước, cả hai sẽ dễ tìm được điểm cân bằng hơn thay vì đợi đến lúc sống chung mới bắt đầu “vỡ mộng”.

3. Làm rõ trách nhiệm tài chính giúp giảm áp lực cho cả hai

Trong hôn nhân, điều khiến nhiều người mệt không hẳn là thiếu tiền mà là cảm giác mọi thứ đang không công bằng. Ví dụ: Ai sẽ chi tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền con cái hay các khoản phát sinh? Khi trách nhiệm được chia sẻ rõ ràng và phù hợp với khả năng của từng người, cả hai sẽ chủ động hơn trong kế hoạch cá nhân lẫn kế hoạch chung.

4. Thẳng thắn về tiền bạc cũng là một cách xây dựng niềm tin

Nhiều người nghĩ nói chuyện tiền nong dễ mất tình cảm, nhưng thực ra sự minh bạch mới giúp mối quan hệ bền hơn. Việc chia sẻ thu nhập, khoản nợ, mục tiêu tài chính hay thói quen chi tiêu cho thấy cả hai đang nghiêm túc với tương lai chung. Không cần phải giống nhau hoàn toàn, nhưng ít nhất cần hiểu đối phương đang nghĩ gì và muốn xây dựng cuộc sống như thế nào. Hôn nhân vốn đã có nhiều thứ phải học cách thích nghi, nên càng rõ ràng được từ đầu thì về sau càng dễ đồng hành hơn.