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Ảnh chưa từng công bố của Quang Vinh và Mỹ Linh

Tiên Tiên
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Loạt khoảnh khắc kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Quang Vinh và Mỹ Linh.

Chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2025, cặp đôi cầu thủ Liễu Quang Vinh và bà xã Mỹ Linh đã trải qua hành trình một năm hôn nhân trọn vẹn. Không ồn ào hay phô trương trên mạng xã hội, tổ ấm nhỏ của chàng hậu vệ sinh năm 1999 và hot girl Hà thành khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình yên, ấm áp và ngập tràn tiếng cười.

Hành trình hôn nhân của cặp đôi bắt đầu từ một đám cưới ngọt ngào diễn ra vào tháng 9/2025 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết và đông đảo người hâm mộ. Niềm vui của cặp đôi được nhân lên khi chào đón cô con gái đầu lòng (tên thân mật là bé Bánh Bao) vào tháng 4/2026. Sự xuất hiện của thành viên nhí mang đến nguồn năng lượng mới, biến tổ ấm của đôi trẻ thành chốn bình yên để Quang Vinh trở về sau những giờ phút tập luyện căng thẳng trên sân cỏ.

Sau một năm ngày cưới, Quang Vinh vừa hé lộ những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi cùng lời nhắc gửi "yêu em" đến người vợ của mình.

- Ảnh 1.

Quang Vinh những hé lộ những khoảnh khắc của hai vợ chồng

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Nếu trên sân, Liễu Quang Vinh là một hậu vệ máu lửa và đầy bản lĩnh, thì khi về nhà, anh lại thành một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Quang Vinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ con. Về phần mình Mỹ Linh có anh trai là cựu cầu thủ nên cô thấu hiểu sâu sắc những áp lực của một cầu thủ chuyên nghiệp, từ đó trở thành hậu phương vững chắc của chồng.

Nhìn lại một năm qua, cuộc sống của Liễu Quang Vinh và Mỹ Linh ngày càng gắn kết hơn. Dù phải đối mặt với guồng quay bận rộn của lịch thi đấu và bộn bề của việc làm bố mẹ trẻ, cả hai vẫn biết cách giữ lửa hạnh phúc bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau mỗi ngày.

Ảnh: NVCC

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Tags

Quang Vinh

Mỹ Linh

hôn nhân

đám cưới

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