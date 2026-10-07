Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Sau các nghi thức ngắn gọn, Hoài Lâm dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai. Do nhà hai bên chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi xe máy. Hình ảnh chú rể chở cô dâu bằng xe máy tạo nên sự khác biệt so với những lễ rước dâu thường thấy. Nhiều người thích thú trước sự giản dị, gần gũi của cặp đôi.