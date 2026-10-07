HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Đỗ Quyên
|

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.

Khoảng 8h ngày 6/10, đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái ở ấp Tân Khánh, xã Tân Lược, Vĩnh Long để làm lễ xin dâu. Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng diện áo dài đỏ.

Sau các nghi thức ngắn gọn, Hoài Lâm dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai. Do nhà hai bên chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi xe máy. Hình ảnh chú rể chở cô dâu bằng xe máy tạo nên sự khác biệt so với những lễ rước dâu thường thấy. Nhiều người thích thú trước sự giản dị, gần gũi của cặp đôi.

Lễ cưới tại nhà trai diễn ra khoảng 20 phút. Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện các nghi thức như cắt bánh, rót rượu.

Những phần lễ khác được giản lược, đại diện hai gia đình và cô dâu, chú rể không phát biểu.

Ca sĩ Nhật Thanh, Hoàng Thức dự lễ cưới và góp vui bằng một số ca khúc quen thuộc.

Điểm nhấn của phần tiệc là sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ hát 6 ca khúc và song ca cùng Hoài Lâm, tạo không khí sôi động cho đám cưới.

Hoài Lâm từng được nghệ sĩ Hoài Linh gửi sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát.

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc phúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau.

Trong lễ cưới ngày 6/10, vợ Hoài Lâm - Ngọc Trinh - thay tổng cộng 4 bộ váy. Trong lễ rước dâu, cô diện áo dài đỏ đồng điệu với Hoài Lâm. Khi về nhà trai, cô thay bộ váy cưới chính với phần áo choàng dáng cape kết hợp thân váy xòe. Sau phần lễ, Ngọc Trinh tiếp tục thay trang phục.

Cô giữ nguyên kiểu tóc và cách trang điểm, chuyển sang váy trễ vai, trong khi Hoài Lâm mặc blazer sáng màu cùng sơ mi trắng. Cuối buổi tiệc, cô dâu diện chiếc váy thứ ba có thiết kế cúp ngực, dáng ngắn.

Ảnh: Gia Minh Studio.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại