Anh chồng tự nhiên chuyển cho tôi 2 tỷ, nhìn lời nhắn mà tôi rụng rời, không biết nên làm gì với chị dâu

Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, kinh tế ổn định, ở Hà Nội có căn chung cư nhỏ. Gia đình chồng tôi khá đông anh em, chồng tôi là con thứ hai, trên có một anh trai, dưới còn một cô em gái. Anh chồng làm kinh doanh, kinh tế khá giả, vợ anh tức chị dâu tôi cũng là người khéo léo, giao tiếp rộng. Bề ngoài, gia đình chồng tôi rất hòa thuận.

Tuần trước, khi đang làm việc, điện thoại tôi bỗng báo có tin nhắn chuyển khoản: 2 tỷ đồng từ số tài khoản của anh chồng. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn kỹ rồi vẫn không tin nổi mắt mình. Tôi định gọi điện luôn thì anh nhắn tin khiến tôi rụng rời: "Em giữ hộ anh, đừng cho chị dâu biết. Sau này anh sẽ giải thích".

Tôi run tay, tim loạn nhịp. Giữ hộ tiền thì được, nhưng tại sao lại phải giấu chị dâu? Tại sao lại chọn tôi chứ không phải chồng tôi – em ruột anh?

Tối hôm đó, tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh sững lại, không tin nhưng khi tôi chìa tin nhắn thì mặt anh biến sắc. Anh bảo: "Có thể anh ấy có lý do riêng, em đừng vội nghĩ lung tung. Để mai anh hỏi trực tiếp".

Nhưng cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên đủ kịch bản: Anh chồng làm ăn thua lỗ? Hay anh có bồ nhí, muốn giấu tiền? Nếu chẳng may chị dâu phát hiện, liệu chị có nghĩ tôi "chơi xấu" đứng về phe đàn ông?

Ảnh minh họa

Hôm sau, chồng tôi gặp riêng anh trai. Về nhà, anh kể lại: Hóa ra, anh chồng làm ăn bên ngoài, đang chuẩn bị tách riêng một mảng kinh doanh. Anh sợ chị dâu biết sẽ cản trở vì trước nay tiền nong trong nhà đều do chị quản lý chặt chẽ. Anh tin tôi kín tiếng, nên nhờ giữ hộ. Lúc đầu anh cũng định chuyển cho chồng tôi nhưng tính chị dâu đa nghi, sợ sẽ đoán được.

Nghe xong, tôi thở phào nhưng lại thấy bức bối và có chút thấy kẽ hở trong lý do trên. Chị dâu vốn tin tưởng tôi, vẫn hay gọi điện tâm sự. Giờ tự dưng tôi thành "kẻ đồng lõa" sau lưng chị. Nếu chuyện vỡ lở, liệu chị có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt?

Chồng tôi khuyên: "Đây là việc của anh em anh. Em cứ giữ, coi như giúp anh ấy. Còn dâu rể thì vẫn phải giữ khoảng cách. Đừng dại xen vào chuyện vợ chồng họ".

Tôi hiểu lời chồng có lý, nhưng trong lòng nặng trĩu. Nhìn số tiền trong tài khoản, tôi thấy nó không chỉ là con số mà còn là gánh nặng. Một bí mật quá lớn, có thể làm lung lay niềm tin của cả gia đình.

Giờ tôi đứng giữa hai lựa chọn: Một là giữ đúng lời hứa, làm như không có chuyện gì xảy ra, coi như "giúp anh". Hai là tìm cách nói với chị dâu, để chị không bị lừa dối. Nhưng nếu nói, tôi sẽ phản bội lại lòng tin của anh chồng, cũng khiến chồng tôi khó xử.

Mấy hôm nay, tôi vẫn chưa dám đụng đến số tiền ấy. Chồng khuyên tôi mở 1 sổ tiết kiệm riêng. Tự nhiên tôi lại nảy ra 1 suy nghĩ: Hay chồng tôi cho anh bí mật vay tiền và giờ anh trả? Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày mình sẽ bị đặt vào tình huống oái oăm như thế: giữ một bí mật có thể phá hỏng cả mối quan hệ gia đình.

Tôi thật sự không biết, mình nên tiếp tục im lặng… hay phải nói một lần để lòng thanh thản.