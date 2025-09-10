Anh chồng ai cũng muốn có của showbiz: 30 năm chưa để vợ phải nấu cơm lấy 1 lần!

Mới đây, cặp đôi Lục Nghị - Bào Lôi đã lọt vào Top tìm kiếm trên mạng xã hội với tình yêu bền chặt suốt 30 năm. Họ được coi là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ, bên nhau từ thuở hàn vi, nắm tay nhau vượt qua giông bão và cùng đón cầu vồng ngày mưa tan.

Mới đây, khi tham gia show truyền hình, nam thần tuổi thơ đã hé lộ rằng bên nhau 3 thập kỷ, anh chưa từng ăn bữa cơm do Bào Lôi đích thân nấu nướng. Bởi lẽ, vợ anh chưa từng tiến vào phòng bếp, thậm chí ngay cả việc úp mì ăn liền cũng không biết làm.

Điều này khiến các vị khách mời của shhow đều kinh ngạc, bởi lẽ ai cũng nghĩ Bào Lôi là mẫu người phụ nữ của gia đình. Đặc biệt, sau khi về chung nhà với Lục Nghị, cô rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho chồng con.

Trước lời "phốt yêu" của chồng, nữ diễn viên Công Chúa Bướng Bỉnh đáp lại: "Lúc trước anh nói không muốn em phải nấu cơm, sợ em vất vả đó thôi. Em vẫn luôn nhớ những lời này mà!". Những chia sẻ của Bảo Lôi khiến dân tình vô cùng thích thú. Ai nấy đều mừng thay cho nữ diễn viên vì tìm được bờ vai đáng tin cậy để dựa vào, làm vợ, làm mẹ nhiều năm nhưng vẫn "không cần lớn".

Bào Lôi đáp trả cực khéo khi bị chồng "bóc phốt" không biết nấu nướng.

Mối duyên phận của Lục Nghị - Bào Lôi bắt đầu khi cả hai cùng theo học ở Học viện Hý kịch Thượng Hải. Trúng tiếng sét ái tình với nàng từ cái nhìn đầu tiên nhưng mãi đến khi học năm hai đại học, nam thần họ Lục mới dám ngỏ lời yêu và thành đôi thành cặp từ đó.

Sau khi bước chân vào làng giải trí, sự nghiệp của Lục Nghị lên như diều gặp gió. Anh trở thành một trong "tứ đại tiểu sinh" hàng đầu của Cbiz, ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hang loạt tác phẩm như Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân, Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên 2, Tam Quốc, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió…Trong khi đó, Bào Lôi có phần kém cạnh hơn. Cô từng góp mặt trong bộ phim đình đám Công Chúa Bướng Bỉnh nhưng chẳng thể bật lên hàng ngũ sao hạng A.

Lục Nghị - Bào Lôi có sự chênh lệch lớn về danh tiếng, sự nghiệp.

Dù vậy, Lục Nghị chưa bao giờ có ý định phụ bạc hay khiến Bào Lôi phải chịu thiệt thòi. Năm 1999, khi vừa đoạt cúp vàng Kim Ưng, anh công khai tình yêu, bất chấp sự phản đối của ekip. Nam diễn viên cho biết: "Giấu giếm là không công bằng với cô ấy".

Không chỉ vậy, Lục Nghị luôn nhớ rõ tất cả những ngày kỉ niệm và chuẩn bị quà cho Bào Lôi, dù đôi khi bản thân nữ diễn viên cũng chẳng thể nhớ hết được những dấu mốc quan trọng trong mối tình của họ. "Bao Chửng điển trai nhất màn ảnh" bộc bạch rằng: "Bất cứ khi nào, Bào Lôi luôn chiếm vị trí số 1 trong lòng tôi", "Không có cô ấy, tôi không sống nổi".

Đến năm 2006, Lục Nghị - Bảo Lôi chính thức về chung nhà trong niềm vui vỡ òa. Tài tử Cbiz tin tưởng đưa tất cả tài sản cá nhân cho vợ quản lý, khiến Bào Lôi chỉ việc ở nhà chăm con, cơm nước cũng không cần lo. Nữ diễn viên Công Chúa Bướng Bỉnh tâm sự: "Lục Nghị thương tôi vất vả nên mới không muốn tôi lặn lộn trong showbiz. Chia tay với nghiệp diễn, tôi cũng rất tiếc nuối nhưng tôi coi đó như cái giá xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc hiện tại".

Hoạt động nhiều năm trong showbiz và được tiếp xúc với nhiều bóng hồng xinh đẹp nhưng Lục Nghị luôn nói không với những chiêu trò "xào couple" cũng chẳng dính tin đồn tình cảm với bất cứ ai. Anh được coi là đấng lang quân mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ, luôn hết lòng hết dạ với vợ và 2 ái nữ. Nam diễn viên Tam Quốc từng chia sẻ, anh là người rất truyền thống trong chuyện tình cảm: "Tôi có niềm tin rằng mình và vợ có thể bên nhau đến đầu bạc răng long".

Hiện tại, Lục Nghị - Bào Lôi đang sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm nhiều bất động sản, siêu xe và các khoản đầu tư giá trị, xứng danh "đại gia ngầm" Cbiz. Trang 163 cho biết, Bào Lôi là người rất có con mắt đầu tư, giúp chồng quản lý tài chính cực đỉnh và là hậu phương vững chắc cho ông xã.

Gia đình nhỏ của Lục Nghị - Bào Lôi.

Nguồn: 163, QQ