Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ

Sao Đỏ |

Chính phủ Anh đã bác bỏ khả năng chuyển giao máy bay không người lái MQ-9 Reaper cho Ukraine, những chiếc UAV này sẽ sớm bị loại bỏ.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 1.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do James McCleary nhấn mạnh rằng chính phủ phải làm rõ liệu những máy bay không người lái này có thể được chuyển giao cho Ukraine hay không, do chính sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đã thay đổi.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 2.

Ngoài ra ông McCleary cũng yêu cầu làm rõ liệu MQ-9 Reaper sẽ được cho nghỉ hưu, bán, hay chuyển giao miễn phí cho quốc gia khác sau khi ngừng hoạt động, đây là vấn đề cần quyết định sớm.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 3.

Trong hai phản hồi bằng văn bản, Bộ trưởng Quốc phòng Al Karns tuyên bố rằng việc chuyển giao những phương tiện chiến đấu nói trên cho Ukraine không được xem xét.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 4.

Ông Karns nhấn mạnh rằng việc xử lý máy bay không người lái sẽ được thực hiện theo đúng quy định của thương mại quân sự nước ngoài. Văn bản này được đưa ra ngay sau khi một trong những chiếc Reaper của Anh thực hiện chuyến bay cuối cùng.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 5.

MQ-9 được đưa vào sử dụng năm 2007. Chúng hỗ trợ các hoạt động của Anh tại Afghanistan và sau đó đã bay hơn 173.000 giờ trong Chiến dịch Shader. Reaper đang dần được thay thế bằng MQ-9B Protector, hiện đã đạt đến trạng thái sẵn sàng hoạt động ban đầu.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 6.

Không giống như phiên bản tiền nhiệm, những chiếc MQ-9B Protector RG1 có khả năng thực hiện không chỉ nhiệm vụ quân sự mà còn cả vai trò hỗ trợ dân sự.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 7.

Chiếc máy bay đầu tiên thuộc loại này đã được chuyển giao cho Không lực Hoàng gia vào tháng 10 năm 2023. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Anh đã đặt hàng 16 máy bay không người lái loại này.

Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ- Ảnh 8.

Tính năng chính của MQ-9B Protector là hệ thống vũ khí tích hợp từ công ty BAE Systems của Anh, cho phép sử dụng bom hàng không Paveway IV đã được cải tiến và tên lửa đa năng Brimstone 2.

Không thèm giữ điện, xe điện Trung Quốc còn "trả lại điện" cho người khác dùng: Cách này thật không ai dám làm


