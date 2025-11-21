Anh chính thức quyết định về yêu cầu viện trợ số MQ-9 Reaper cũ
Sao Đỏ |
Chính phủ Anh đã bác bỏ khả năng chuyển giao máy bay không người lái MQ-9 Reaper cho Ukraine, những chiếc UAV này sẽ sớm bị loại bỏ.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/anh-chinh-thuc-quyet-dinh-ve-yeu-cau-vien-tro-so-mq-9-reaper-cu-post757597.html?fbclid=IwY2xjawOM7PdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE1dG1pRk9rdTd6d2k3aXNKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhBmU6Hop1ClRo-Cg_SpxZJhh1SAPlCQm7TbDm1-iYyHZAhRQgKKyA6fzxu6_aem_x_JDGYvDLrZRblnxR0vc4Q