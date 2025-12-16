.t1 { text-align: justify; }

Thông báo tương ứng đã được đăng tải trên trang thông tin chính thức của nhà nước BidStats và xác nhận việc tìm kiếm các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng cho một chương trình phát triển ngắn hạn.

Trước đó vào tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố một phân tích về phản hồi của ngành công nghiệp đối với yêu cầu cung cấp thông tin ban đầu liên quan đến hệ thống này.

Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard cho biết trước quốc hội rằng cuộc thi tuyển chọn cho dự án nói trên dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Theo các điều khoản được đưa ra, Vương quốc Anh tìm cách sở hữu một tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất hiệu quả về chi phí với tầm bắn khoảng 600 km.

Tên lửa phải được phóng từ một bệ phóng di động và phù hợp để sử dụng trong điều kiện nguy cơ chiến thuật cao và môi trường điện từ phức tạp.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật NIGHTFALL được Anh thiết kế nhằm thay thế ATACMS của Mỹ.

Vũ khí cũng phải duy trì được khả năng chiến đấu ngay cả khi hệ thống định vị vệ tinh bị gián đoạn hoặc suy giảm, đồng thời đảm bảo khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cố định.

Khối lượng thuốc nổ được công bố trong tên lửa là khoảng 200 kg, và vụ phóng sẽ diễn ra theo quỹ đạo đạn đạo. Độ chính xác dự kiến là độ lệch có thể xảy ra theo hình vòng tròn lên đến 10 mét đối với 50% số lần phóng.

Dự án này cho phép phóng nhiều tên lửa từ một bệ phóng duy nhất, sau đó rút xe mang phóng tự hành trong vòng chưa đầy 15 phút.

Bộ Quốc phòng Anh cũng yêu cầu khả năng sản xuất hàng loạt ít nhất 10 tên lửa mỗi tháng, cùng với khả năng mở rộng và nâng cấp hệ thống hơn nữa.

Cần nhớ rằng gần đây Anh cũng tuyên bố sẽ xem xét chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật NIGHTFALL cho Ukraine sau khi quá trình phát triển hoàn tất.