Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền "cực lớn"

Ngày 27/4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.