Angelina Jolie gặp trở ngại vì Brad Pitt

Trở lại điện ảnh với vai diễn trong phim tiểu sử Maria , Angelina Jolie được giới phê bình đánh giá cao và nhận một đề cử tại Quả cầu Vàng 2025 ở hạng mục Nữ chính phim chính kịch xuất sắc .

Tuy nhiên, minh tinh lại vừa bị giải SAG (Hiệp hội Diễn viên) phớt lờ, không có mặt trong đề cử chính thức của hạng mục Nữ chính xuất sắc .

Việc này tạo luồng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao Mr. & Mrs Smith khó “có cửa” tại cuộc đua Oscar năm nay, phần lớn là do mối quan hệ căng thẳng với chồng cũ Brad Pitt .

Màn tái xuất ấn tượng của Angelina Jolie

Maria là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie sau ba năm vắng bóng màn bạc kể từ khi xuất hiện trong phim siêu anh hùng Eternals (2021) của nhà Marvel.

Đây cũng là tác phẩm cuối cùng khép lại trilogy (bộ ba) phim tiểu sử về những phụ nữ nổi tiếng của đạo diễn Pablo Larraín, sau Jackie (2016) và Spencer (2021).

Với dự án này, Angelina Jolie gây chú ý khi hóa thân thành huyền thoại opera vĩ đại nhất thế giới Maria Callas.

Trong Maria, Angelina Jolie vào vai huyền thoại opera Maria Callas.

Kịch bản phim khá đơn giản, tập trung vào những ngày cuối đời của danh ca khi bà ở Paris năm 1977. Suốt thời gian đó, Maria phải đối diện với nỗi cô đơn và chống chọi bệnh tật trong căn hộ với hai người giúp việc trung thành.

Hóa thân Maria Callas, Angelina Jolie dành bảy tháng học opera để tự thể hiện giọng hát trong phim mà không cần lồng tiếng. Cô cũng phải làm việc với nhiều huấn luyện viên khác nhau, tập về thần thái, tư thế, kỹ thuật hít thở… nhằm tái hiện chân thực hình ảnh và phong thái của Maria Callas trên màn ảnh.

Những nỗ lực của Angelina Jolie nhanh chóng hái quả ngọt. Khi ra mắt lần đầu tại LHP Venice 2024, Maria nhận "cơn mưa" lời khen từ các nhà phê bình lẫn khán giả, chủ yếu là nhờ diễn xuất của nữ chính.

Phim cũng đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 75% bình chọn từ giới chuyên môn. Phần lớn đánh giá Angelina Jolie có thêm màn trình diễn xuất sắc trong sự nghiệp, là yếu tố giúp câu chuyện thêm phần thu hút.

Dẫu vậy, một vài ý kiến cho rằng khâu hóa trang chưa thực sự hiệu quả. Angelina Jolie vẫn là Angelina Jolie với thân hình gầy gò và mảnh khảnh. Cô gây ấn tượng về về diễn xuất nhưng ngoại hình chưa giống Maria Callas.

Trả lời phỏng vấn Hollywood Reporter , minh tinh cho biết vắng bóng khá lâu vì muốn dành nhiều thời gian cho con cái. Cô chỉ nhận dự án mới khi cảm thấy chúng đã đủ trưởng thành, trở nên độc lập hơn.

Angelina Jolie nói việc làm mẹ giúp cô rất nhiều trong nghề nghiệp, đặc biệt là trong quá trình hóa thân Maria Callas. “Càng tìm hiểu về Maria, tôi càng cảm thấy bà xứng đáng được đồng cảm và thấu hiểu”, minh tinh chia sẻ.

Một vài hình ảnh trong phim.

Khó được Oscar 2025 vì Brad Pitt

Với vai diễn Maria Callas, người hâm mộ Angelina Jolie hy vọng cô sẽ nhận được nhiều đề cử để có thêm lợi thế tại đường đua Oscar 2025.

Đáng tiếc, minh tinh được đề cử giải Quả cầu Vàng nhưng không chiến thắng, chịu thua nữ diễn viên người Brazil Fernanda Torres (phim I'm Still Here).

Giải SAG năm nay càng khiến nhiều người bất ngờ khi hoàn toàn phớt lờ Angelina Jolie. Danh sách năm gương mặt được đề cử Nữ chính xuất sắc lần lượt là: Pamela Anderson (phim The Last Showgirl ), Cynthia Erivo ( Wicked ), Karla Sofía Gascón ( Emilia Pérez ), Mikey Madison ( Anora ) và Demi Moore ( The Substance ).

Việc Angelina Jolie không được đề cử nào tại SAG ít nhiều ảnh hưởng đến cơ hội của cô tại đường đua Oscar sắp tới. Bởi lẽ, SAG thường được xem là một trong những giải quan trọng để dự đoán các đề cử lẫn chiến thắng tại Oscar, đặc biệt ở hạng mục diễn xuất.

Trên mạng xã hội Reddit , nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng điểm khiến Angelina Jolie bất lợi trên đường đua năm nay không phải các đối thủ, mà lại là chồng cũ Brad Pitt.

Angelina Jolie bị SAG phớt lờ sau khi trượt giải Quả cầu Vàng.

“Anh ta có rất nhiều mối quan hệ ở Hollywood và cũng là người từng hai lần thắng Oscar”, một bình luận cho biết.

Cách đây hơn bốn năm, Brad Pitt từng thắng Nam phụ xuất sắc tại Oscar 2020 với vai diễn trong phim Once Upon a Time... in Hollywood (2019) của Quentin Tarantino. Trước đó, tài tử nhận tượng vàng Oscar đầu tiên với vai trò sản xuất của 12 Years a Slave (2013).

“Thật khó giành giải khi những người bầu chọn cho bạn lại chính là những người từng ủng hộ chồng cũ của bạn”, một bình luận khác giải thích.

Không chỉ có Angelina Jolie, nhiều cái tên cũng bị SAG phớt lờ tại mùa giải năm nay, bao gồm Fernanda Torres và Nicole Kidman .

Điều đó khiến phần lớn cơ hội chiến thắng thuộc về Demi Moore, nhất là khi minh tinh Ghost vừa thắng Quả cầu Vàng 2025 ở hạng mục Nữ chính xuất sắc phim hài/nhạc kịch .

Dẫu vậy, người hâm mộ Angelina Jolie vẫn suy nghĩ rất tích cực và âm thầm ủng hộ cô. Họ cho rằng Kristen Stewart từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bị SAG phớt lờ và trượt Quả cầu Vàng nhưng vẫn có một đề cử tại Oscar cho vai Công nương Diana trong Spencer .

Chưa kể cả Kristen Stewart và Angelina Jolie đều đóng phim của Pablo Larraín, mà phim của ông thì luôn tôn vinh nữ chính.