An Thu An gây sốt mạng xã hội Việt - Lào

Mới đây, ca sĩ An Thu An – thành viên Đoàn Văn công Quân khu 1 – thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Lào và Việt Nam khi xuất hiện trong các hoạt động giao lưu giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).

Ca sĩ An Thu An.

Trong chuyến công tác, An Thu An có dịp biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm màu sắc âm nhạc Việt Nam, góp phần cổ vũ tinh thần các chiến sĩ Lào tham dự lễ diễu binh. Đặc biệt, phần trình diễn Cô Đôi Thượng Ngàn gây ấn tượng mạnh với khán giả nước bạn nhờ giai điệu dân gian đặc trưng cùng phong thái biểu diễn tự tin, truyền cảm.

Những khoảnh khắc của An Thu An được đồng đội và người dân Lào ghi lại đã lan tỏa nhanh chóng trên Facebook và TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh những bình luận khen ngợi, sự xuất hiện của nữ ca sĩ còn trở thành chủ đề hài hước khi nhiều chàng trai Lào vào trang cá nhân hỏi thẳng: “Bạn có muốn lấy chồng Lào không?”, tạo nên một làn sóng tương tác vui nhộn và thân thiện.

An Thu An thân thiện giao lưu cùng các chiến sĩ Lào.

Chia sẻ về trải nghiệm này, An Thu An cho biết: “Tôi rất xúc động khi được mang âm nhạc Việt Nam đến với các chiến sĩ và nhân dân Lào. Không khí gần gũi, chân thành và sự đón nhận của mọi người khiến tôi cảm nhận rõ sự gắn kết giữa hai dân tộc”.

Cô cũng vui vẻ nói thêm: “Những bình luận dễ thương của các bạn Lào, kể cả câu hỏi… ‘lấy chồng Lào không?’, khiến tôi bật cười và cảm thấy vô cùng quý mến”.

An Thu An trong trang phục nước bạn

An Thu An và nét văn hoá buộc chỉ cổ tay của người Lào – một nghi thức thiêng liêng gửi gắm lời chúc sức khoẻ, may mắn và bình an.

An Thu An tốt nghiệp Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng đạt Á quân Sao Mai 2022. Năm 2024, cô chính thức debut với MV Tứ Thân do nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác, Vũ Hồng Thắng đạo diễn – sản xuất. Sản phẩm gây chú ý nhờ hình ảnh chỉn chu, ý tưởng rõ nét và từng đạt vị trí số 4 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu tích cực trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.