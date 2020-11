Ăn thịt chó mèo, vlogger người Việt gây tranh cãi dữ dội: nhiều người phẫn nộ, một số lại cho là chuyện bình thường

Trào lưu làm clip mukbang ngày càng nở rộ, không chỉ phổ biến ở Hàn Quốc mà bắt đầu có rất nhiều người ở những nơi khác như Trung Quốc hay Việt Nam cũng theo trào lưu này. Dù không quá mới hay có nhiều điểm khác biệt nhưng các clip mukbang này vẫn thu hút đông đảo người xem bởi hình ảnh, âm thanh ăn uống hấp dẫn. Tuy nhiên, khi mukbang trở nên biến tướng thì sao? Cảm giác khi xem các clip có còn là sự thèm ăn hay ngon miệng như đa số các clip trước đó? Trường hợp dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

Mới đây, một kênh YouTube có tên là V. ASRM của một vlogger người Việt đã thu hút đông đảo người xem. Tuy nhiên, điều gây chú ý ở đây không phải là các clip ăn uống ngon miệng mà lại là một loạt clip ăn thịt động vật, trong đó có cả thịt chó, mèo... Theo một số cư dân mạng, những hình ảnh ăn uống này quá... đáng sợ.

Kênh YouTube này thực hiện các clip mukbang ăn rất nhiều món khác nhau, nhưng chiếm phần lớn lại là các clip ăn thịt động vật theo một "style" được cho là khá "kinh dị". Cụ thể, đó là thịt của những loài động vật như chó, mèo, thỏ, dê, rắn, rùa... Hình ảnh cũng có phần phản cảm khi để nguyên một bộ phận như đầu, chân của các con vật hay một chú mèo nguyên con đã làm thịt... Điều này gây ra rất nhiều tranh cãi với các ý kiến trái chiều.

Rất nhiều người bày tỏ ý kiến phản đối kịch liệt:

- H.Mai: Report thì có sập không? Sắp ăn trưa xem thấy hết muốn ăn.

- N.Vy: Report mãi không sập, không hiểu sao luôn. Ăn thịt mèo mà để cả con, nhìn sang chấn thật sự.

- H.Yến: Vào report mà trông mấy video không muốn ăn trưa luôn.

Bên cạnh đó vẫn có một vài ý kiến khác:

- T.Minh: Hồi trước có vụ như thế này, cũng đúng kênh này, hồi đấy tranh cãi gắt gỏng nhưng quy lại thì đúng là người Việt vẫn có ăn thịt chó/mèo thật, nên người châu Á không nói nhiều mà đa phần là người châu Âu nói thôi. Cơ mà tôi nghĩ cũng nên thêm 1 tí ở đầu video là nội dung gây khó chịu, cân nhắc trước khi xem chẳng hạn.

- Đ.Khánh: Chuyện bình thường mà nhỉ. Theo bản thân mình thấy gớm nhưng nhìn chung thì mình không thích thì không xem thôi, chứ ăn thịt chó, mèo có phạm pháp gì đâu.

- D.H.Hậu: Có làm sao đâu nhỉ?

Đáng chú ý hơn cả, ngay bên dưới phần bình luận của các video này, rất nhiều cư dân mạng thế giới tỏ ra phẫn nộ, bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước hành động ăn thịt chó, mèo. Thậm chí, có một vài người đã làm hẳn video riêng để reaction lại những màn ăn thịt chó mèo của kênh V. ASRM này, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ.

Hiện tại, vấn đề này vẫn gây ra rất nhiều luồng tranh cãi.

Nguồn: YouTube, Maybe You Don't Know This Vlogger