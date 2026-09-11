An Tây bật khóc trong trại giam khi gặp lại người này

Gia đình An Tây vừa cập nhật tình hình của nữ người mẫu sau khi nhận án phạt.

Sáng 3/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với An Tây, tên thật Andrea Aybar Carmona mức 8 năm tù về 2 tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa, em trai cô từng thay mặt gia đình gửi lời động viên, khẳng định cả nhà vẫn yêu thương và luôn có một mái nhà chờ An Tây trở về.

Mới đây, Rufino tiếp tục chia sẻ về lần đầu gia đình gặp lại An Tây kể từ khi phán quyết được đưa ra. Theo nam TikToker, anh cùng bố và chú đã đến Củ Chi để thăm chị gái. Đây cũng là lần đầu tiên cả nhà gặp lại An Tây sau khi cô nhận mức án 8 năm tù. Điều khiến gia đình phần nào yên tâm là An Tây hiện có tinh thần khá tích cực. Rufino cho biết:

"Cả nhà vui lắm vì thấy chị An vô cùng tích cực. Chị bảo chị cảm thấy thật vui và nhẹ nhõm vì dù sao mọi chuyện cũng đã có kết quả và giai đoạn khó khăn nhất của chị cũng đã đi qua. Bây giờ chị muốn tập trung vào những gì phía trước, cố gắng cải tạo thật tốt và tận dụng khoảng thời gian trong đó để làm nhiều việc thật có ích".

Em trai và gia đình vào thăm An Tây sau khi toà tuyên án mức 8 năm tù đối với nữ người mẫu

Trong chuyến thăm này, ngoài bố con Rufino thì người chú ở Tây Ban Nha cũng có mặt. Theo chia sẻ của Rufino, nữ người mẫu không được báo trước về sự xuất hiện của chú nên đã không kiềm được cảm xúc.

Em trai An Tây viết: "Xúc động nhất hôm nay là khoảnh khắc chú bất ngờ xuất hiện. Chị không biết gì trước nên nhìn thấy chú bước vào là chị khóc dữ lắm, không nghĩ chú sẽ bay từ tận Tây Ban Nha sang để thăm chị.

Mình cũng kể cho chị nghe về bài đăng hôm trước mà mình chia sẻ tình hình với mọi người, rằng dưới bài đăng có hàng ngàn bình luận động viên chị và gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Nghe xong chị lại khóc, và một lần nữa bảo mình gửi đến mọi người lời xin lỗi và lời cảm ơn. Chị nhớ mọi người nhiều lắm ạ".

Em trai An Tây cho biết nữ người mẫu đã bật khóc khi thấy chú ruột đến thăm

Andrea Aybar (hay còn gọi là An Tây) sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 7 tuổi. Vì thế người đẹp có khả năng nói trôi chảy tiếng Việt. Khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, An Tây hoạt động với vai trò người mẫu và nổi đình đám tại Việt Nam nhờ gương mặt sắc nét, thần thái thu hút, vóc dáng nóng bỏng. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha...

Vào ngày 9/11/2024, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức (TPHCM). Tại đây, công an phát hiện An Tây cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, công an xác định An Tây dương tính với chất ma túy. Ngày 3/9 vừa qua, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với An Tây, tên thật Andrea Aybar Carmona mức 8 năm tù về 2 tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước khi tòa nghị án, An Tây bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới gia đình cũng như những người từng yêu mến, tin tưởng mình. Nữ người mẫu cho rằng những việc đã xảy ra là đáng trách, đồng thời mong sai lầm của bản thân trở thành một bài học cảnh tỉnh đối với những người trẻ.

Ảnh: FBNV