An ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hai vụ đưa súng đạn lên máy bay

Qua công tác soi chiếu, tối 16-7, an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện một kiện hàng tại kho hàng quốc nội có biểu hiện nghi vấn có chứa súng đạn . Lô hàng này của một người ở quân Tân Phú gửi tới tỉnh Bắc Giang thông qua một đại lý vận chuyển, gửi đi chuyến bay VN220 chặng TP HCM - Hà Nội, dự kiến khởi hành lúc 20 giờ ngày 16-7.

An ninh hàng không đã phối hợp với đại diện hãng và người của đại lý vận chuyển mở kiện hàng kiểm tra trực quan, ghi nhận bên trong kiện hàng chứa một khẩu súng màu đen và 10 viên đạn màu vàng. Theo ghi nhận ban đầu, đây là súng dạng công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn cao su, không phải vũ khí quân dụng.

An ninh hàng không Tân Sơn Nhất phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM xử lý. Công an sẽ tiếp tục giám định vũ khí và xác minh người gửi, nhận số súng đạn trên.

Trước đó, tối ngày 15-7, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay sảnh B ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên đội an ninh soi chiếu quốc nội đã phát một viên đạn còn nguyên hạt nổ bên trong hành lý xách tay của hành khách Lưu Quang Đ. (36 tuổi, quê Quảng Ninh), là hành khách đi chuyến bay VJ284 từ TP HCM đi Hải Phòng lúc 19 giờ 45 cùng ngày.

Viên đạn được tìm thấy trong hành lý xách tay của hành khách Đ. được xác định là đạn dùng loại súng AK 47.

Tại thời điểm kiểm tra, hành khách Đ. không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Theo tường trình ban đầu, hành khách này nói đã nhặt được viên đạn trên đường tại khu công nghiệp Gò Dầu ở tỉnh Đồng Nai.

An ninh hàng không đã cách ly hành khách, tái kiểm tra trực quan hành khách, hành lý. Sau đó an ninh hàng không phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản, bàn giao hành khách và viên đạn cho Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý. Theo quy định, hành vi

Theo một cán bộ hàng không, việc phát hiện hành khách định mang viên đạn lẻ lên máy bay cũng không phải quá hy hữu. Ngoài ra, cũng có nhiều hành khách mang một số vật mỹ nghệ được làm từ vỏ đạn thường được bán tại một số khu du lịch.

Các trường hợp này đều sẽ được lực lượng an ninh hàng không bàn giao cho công an xử lý theo quy định. Với trường hợp vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý hình sự, trường hợp công cụ hỗ trợ có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt hành chính tùy mức độ, còn với trường hợp viên đạn lẻ sẽ bị xử phạt hành chính, với các đồ mỹ nghệ làm từ vỏ đạn, sẽ được công an kiểm tra và thu hồi.

Ngoài ra, an ninh hàng không các sân bay cũng hay phát hiện các trường hợp gửi súng đạn đã được tháo rời các bộ phận đưa vào trong các kiện hàng gửi bằng máy bay.