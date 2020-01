Ăn nhiều tỏi sống có giúp ích trong việc ngăn ngừa virus Corona hay không?

1. Việc tăng cường ăn tỏi sống có giúp ích trong ngăn ngừa virus Corona hay không?



PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng bộ môn y học gia đình, Giám đốc Trung tâm đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội trả lời trên tờ Gia đình&Xã hội: Tỏi là một trong những vị thuốc dân gian có khả năng tăng cường sức đề kháng, do đó ăn tỏi sống hoặc uống nước ép tỏi cũng là một trong những biện pháp có thể áp dụng để dự phòng ngăn ngừa nhiễm các loại virus.

Với người cao tuổi, theo bà Thanh, chúng ta cần thường xuyên nhắc nhở để họ uống nước, ngay cả khi không khát và mỗi lần nên uống khoảng từ 50-100 ml. Ngoài nước lọc, nước trà, nước hoa quả, thì có thể uống nước ép tỏi, nước chanh, nước ép từ tinh dầu cam, bưởi...

2. Virus Corona chỉ sống được ở nhiệt độ dưới 25 độ C có đúng không? Có phải miền Nam hoàn toàn không có nguy cơ lây nhiễm không?



PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng) trả lời trên Tuổi trẻ online: Điều này thì những nghiên cứu hiện nay chưa rõ ràng, nhưng nhiệt độ lạnh thì virus dễ phát triển và lây lan hơn, không phải là miền Nam không có nguy cơ, vì virus có thể ở trong phòng, ngoài trời...



Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng phòng Công tác xã hội kiêm điều hành khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) nói với Zing.vn, virus Corona sẽ suy yếu ở nhiệt độ ấm áp, nhất là trên 25 độ C, song không có nghĩa TP.HCM và các địa phương có khí hậu nóng khác sẽ không có nguy cơ nhiễm bệnh.



Ông nói người dân có thể tận dụng yếu tố nhiệt độ để làm giảm sức mạnh của virus, như tránh ở trong các phòng kín có nhiệt độ quá lạnh, hạn chế bật điều hòa có nhiệt độ dưới 25 độ C, nhà cửa nên bố trí, mở cửa thông thoáng.

Cũng trả lời Zing.vn, TS Nguyễn Hồng Vũ (Viện Nghiên cứu ung thư City of Hope, California, Mỹ), quan điểm virus corona không sống được ở điều kiện trên 25 độ C là sai lầm. Theo vị này, nhiệt độ cơ thể người là 37 độ C, lúc sốt có thể lên tới 40 độ C, nhưng virus vẫn sống tốt. Virus chỉ chết trong cơ thể khi hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết ra chúng, tấn công tiêu diệt chúng và các tế bào chứa chúng.

3. Những ai dễ bị lây virus Corona?



TS. BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trả lời trên báo Công an nhân dân: Loại bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona lây lan rất nhanh và bệnh có thể lây từ người sang người, lây qua đường hô hấp, đường không khí. Do đó, vấn đề chính là mỗi người phải chủ động phòng ngừa bệnh.



Đối với những người có bệnh lý mãn tính như người có bệnh đái tháo đường, suy thận mãn… cần chú ý phòng tránh thật kỹ, vì bệnh rất dễ lây cho những trường hợp bệnh này. Do đó, phải tránh đi đến chỗ đông người, không tiếp xúc với những người có nghi ngờ bị bệnh, người đã đi đến vùng dịch bệnh. Trường hợp buộc phải tiếp xúc thì phải đứng từ xa, khoảng cách từ 2 mét trở lên và phải đeo khẩu trang. Như vậy, có thể hạn chế được nguồn lây bệnh chứ không chắc chắn sẽ hoàn toàn tránh bị lây bệnh.



4. Dấu hiệu nhận biết nhiễm virus Corona mới là gì?

Theo chia sẻ của BS Nguyễn Trung Cấp (Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội) trên Dân trí, dấu hiệu nhận biết nhiễm virus Corona mới gần giống với triệu chứng của cảm lạnh, với triệu chứng như sốt, đau họng, sổ mũi, nhức đầu, rét run, tức ngực, ho, khó thở... Tới khi bênh ở tình trạng nặng thì tùy cơ quan tổn thương mà có các biểu hiện đi kèm khác nhau.

Còn theo Bộ Y tế, triệu chứng của người bệnh viêm đường hô hấp cấp là sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng có thể gây suy hô hấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt những người có bệnh lý mạn tính, bệnh nền.

(Theo Tuổi trẻ online, Công an nhân dân online, Gia đình&Xã hội, Dân trí)