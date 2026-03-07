Ăn nhậu xong, gã đàn ông hiếp dâm con gái chủ nhà bị khuyết tật

Ngày 7/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, trú xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội " Hiếp dâm ".

Đối tượng Nguyễn Đình Khánh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Khánh từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk làm thuê cho một gia đình tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình sinh sống tại đây, Khánh biết gia đình hàng xóm có con gái là chị H. (31 tuổi) bị khuyết tật, hạn chế khả năng nhận thức.

Sáng 1/11/2025, Khánh sang phụ giúp gia đình chị H. mổ heo. Trong lúc làm việc, đối tượng đã có hành vi sờ soạng các bộ phận trên cơ thể nạn nhân. Đến khoảng 12h cùng ngày, sau khi xong việc, Khánh được gia đình nạn nhân mời ở lại ăn cơm và uống rượu.

Sau cuộc nhậu, thấy chị H. nằm một mình trong phòng, Khánh đã lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm. Bố của chị H. phát hiện sự việc nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Đình Khánh đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị H. và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.