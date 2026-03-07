Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và Phó Tổng Giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt vì tội gì?

Ngày 7/3, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, thông báo cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Theo thông tin từ Vinaconex, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Tới - Ảnh: Vinaconex

Doanh nghiệp này khẳng định nội dung công bố là đúng sự thật và Vinaconex chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã công bố.

Trước đó, hồi giữa tháng 2, Vinaconex công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố. Ông Nguyễn Hữu Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ cuối tháng 7/2024 thay ông Đào Ngọc Thanh. Sau đó, ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược Vinaconex.

Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG. Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Vinaconex thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Doanh nghiệp này tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước cách đây 6 năm.

Ông Vũ Thế Phiệt - Ảnh: VGP

Mới đây, ngày 6/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV công bố thông tin về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV .

Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu, theo quy định Điều 222, Bộ luật hình sự.