An Nguy thừa nhận thích con gái, nhiều lần nói xấu sau lưng người khác

Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên An Nguy đã đăng tải một clip Vlog. Trong đó, cô phải thực hiện thử thách là trả lời mọi câu hỏi do khán giả gửi đến. Rất nhiều câu hỏi khó nhằn và nhạy cảm, nhưng An Nguy vẫn trả lời một cách thẳng thắn.



Tôi không thích thử lòng ai và cũng không thích ai thử lòng mình

Bạn đã bao giờ thử lòng người yêu và cái kết chưa?

Tôi không thích thử lòng ai và cũng không thích ai thử lòng mình. Từ trước đến nay, tôi luôn nói với người yêu là đừng dại mà thử lòng tôi, thử là tôi đi luôn.

Bạn đã bao giờ yêu đơn phương chưa?

Tất nhiên là rồi, người như tôi đâu phải ai cũng thích. Tôi từng yêu đơn phương vài người nhưng thời gian yêu đơn phương của tôi khá ngắn. Trong vài tuần mà không thấy người ta có động tĩnh gì, tôi cũng dừng luôn, đi chỗ khác chơi.

Bạn đã bao giờ yêu phi công chưa?

Chắc chắn là rồi. Người trẻ nhất tôi từng yêu nhỏ hơn tôi 10 tuổi.

Bạn đã bao giờ trải qua tình một đêm hay chưa?

Tôi đã từng hỏi một người có muốn làm người tình một đêm với mình hay không vì trong thời gian đó, tôi không muốn có mối quan hệ lãng mạn nào hết nhưng vẫn có nhu cầu về chuyện đó. Nhưng rất tiếc, tôi bị người ta từ chối. Người ta không đồng ý chuyện đó với tôi.

Người đó muốn có mối quan hệ nghiêm túc hơn tình một đêm, muốn làm bạn trai tôi, muốn tôi làm bạn gái họ. Nhưng tôi lại không muốn như vậy, tôi không muốn chịu trách nhiệm với ai hết.

Theo tôi, trong một mối quan hệ đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm. Mình phải quan tâm đến người ta này nọ. Nhưng trong thời điểm đó tôi không muốn thế, tôi chỉ muốn vui vẻ một vài đêm thôi.

Tôi không phải là thánh. Tôi cũng là người và nhiều lần nói xấu sau lưng người khác

Bạn đã bao giờ tán tỉnh một chàng trai chưa?

Câu trả lời chắc chắn là rồi. Tôi tán tỉnh nhiều chàng trai là đằng khác vì tôi rất dễ bị thích người ta. Thích thì tôi tán tỉnh, một hai tuần họ không đổ thì thôi.

Lần đầu tiên tôi cua trai là vào năm lớp 2. Lúc đó, tôi thích bạn lớp trưởng tên Đức Anh. Tôi chẳng biết phải làm gì, liền chạy tới tụt quần bạn đó xuống, thế là bị ghét.

Bạn đã bao giờ nói xấu sau lưng người khác chưa?

Tôi không phải là thánh. Tôi cũng là người và nhiều lần nói xấu sau lưng người khác. Kể cả trước mặt người ta, tôi cũng tỏ thái độ ra mặt. Đã không thích thì làm sao nói tốt về người đó được.

Nếu người đó có những điểm tốt thật, tôi vẫn công nhận. Nhưng với những cái tôi không thích, thì dù trước mặt hay sau lưng tôi vẫn nói là không thích.

Bạn đã bao giờ ăn bún đậu với xì dầu?

Không bao giờ, tôi chỉ ăn bún đậu với mắm tôm thôi. Tôi yêu mắm tôm.

Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng như thế này?

Chưa bao giờ. Tới khi nổi tiếng, tôi mới biết mình có số nổi tiếng chứ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng tôi nghĩ như bây giờ chỉ là được nhiều người biết tới thôi, chứ nổi tiếng thì không.

Đã bao giờ bạn thấy mình vô dụng còn bạn bè ai cũng tài năng?

Bạn tôi toàn người vô dụng như tôi thôi.

Đã bao giờ bạn yêu ai mà không dám nói ra chưa?

Chưa bao giờ tôi yêu ai mà không dám nói ra. Tôi cứ thích là nói, còn người đó có đồng ý hay không là việc của họ.

Bạn có bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên?

Tôi chỉ thích một người từ cái nhìn đầu tiên thôi chứ yêu thì chưa. Thích một người thì dễ lắm, trông xinh xinh, dễ thương thì thích thôi chứ yêu thì không.

Tôi thừa nhận, tôi có thích con gái

Bạn đã bao giờ yêu ai tới mức nếu không yêu được người đó thì sẽ không yêu ai khác chưa?

Không bao giờ. Tôi đã từng nói rằng dù tôi yêu đơn phương hay như thế nào tôi cũng sẽ nói ra, nếu người đó không đồng ý tôi bỏ đi luôn.

Với tôi, tình cảm phải đến từ hai phía. Không thể có chuyện tình cảm chỉ đến từ một phía. Chẳng lẽ bây giờ người ta không thích mình mà mình cứ thích mãi à?

Đối với tôi, khi thích một người, người đó phải thích lại tôi thì tôi mới tiếp tục. Người ta không thích tôi thì chẳng có lẽ nào tôi lại phải tiếp tục.

Bạn đã bao giờ thích con gái chưa?

Tôi thừa nhận, tôi có thích con gái. Mẫu con gái tôi thích là Ji Soo nhóm BlackPink.

Bạn đã bao giờ khóc khi chuyện tình cảm có vấn đề chưa?

Rồi. Tôi đã không khóc thì thôi chứ khóc thì dã man lắm, khóc kinh khủng luôn. Có lần tôi cãi nhau với người yêu cũ và khóc điên đảo suốt một ngày trời. Sau đó, tôi quyết định chia tay.

Bạn đã bao giờ thấy bất lực, mệt mỏi nhưng không thể chia sẻ được với ai?

Cũng có nhưng tôi không nhớ khi nào. Từ trước tới giờ, tôi là đứa khá khó gần, khó hiểu, khó chịu nên quen với chuyện người khác không hiểu được mình.

Nhiều chuyện tôi chỉ giữ trong đầu mình và quen rồi nên có gặp chuyện gì tôi cũng không thấy có vấn đề gì to tát. Sau một hai ngày là hết thôi.