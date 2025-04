Ngày 8-4, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp tổ địa bàn quận Bình Tân điều tra vụ án mạng xảy ra tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Điều tra ban đầu xác định, sáng 7-4, hai thanh niên hẹn nhau ra Nghĩa trang Bình Hưng Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, cả hai lao vào hỗn chiến khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nơi xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, công an xác định người tử vong 22 tuổi còn người bị thương lớn hơn 1 tuổi.

Cũng trong ngày 8-4, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với tổ địa bàn quận Bình Tân điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Lộ Tẻ, quận Bình Tân.

Tối 7-4, hai người đàn ông chạy xe máy nảy sinh cự cãi trên đường Lộ Tẻ. Bất ngờ một người cầm hung khí đâm đối phương gục tại hiện trường và lên xe rời đi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt gọi xe cấp cứu, chở người đàn ông bị thương vào bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng người này đã tử vong.

Sau đó, các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Công an đã lấy lời khai cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực.