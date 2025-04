Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đắt Vũ (SN 1987, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, thường trú tại phường 8, TP Đà Lạt) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ông Vũ thường trú tại phường 8, TP Đà Lạt, là tu sĩ tại một thiền viện. Đến năm 2018, ông được giao đến cơ sở Phật giáo T.T. để trông coi và chăm sóc các chú tiểu được gia đình gửi đến để tu tập và đi học.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu từ khoảng tháng 8/2023.

Sự việc bị phát hiện vào đầu năm 2023. Cụ thể, trên Tuổi Trẻ online cho hay, một chú tiểu lớn tuổi nhất (18 tuổi) đang tu học tại cơ sở này phát hiện các em nhỏ hơn bị xâm hại. Chú tiểu này đã tập hợp các chú tiểu nhỏ tuổi hơn và dùng điện thoại ghi hình lời kể, gửi tin báo cầu cứu cho gia đình vào ngày 25/3.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ sở tu tập này đóng cửa - Ảnh: SGGP

Đến ngày 26 và 27/3, một số nạn nhân cùng người giám hộ của các chú tiểu đã đến trình báo tại Công an phường 6 (TP Đà Lạt). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Công an phường 6 đã tiếp chuyển nội dung tố giác tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để cơ quan này làm việc với những người có liên quan.

Đến ngày 1/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã Đến khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắt Vũ về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 7/4, trên cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm rõ một số thông tin.

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết đương sự liên quan tới vụ án vừa được khởi tố “có hành vi xâm hại tình dục trẻ em” là Nguyễn Đắc Vũ (không phải Nguyễn Đắt Vũ trong bản tin đưa), với các vi phạm đạo đức tu sĩ và Ban Trị sự tỉnh đã đề nghị Trung ương Giáo hội hủy tư cách tu sĩ vào ngày 1/11/2024.

Nguyễn Đắc Vũ mất tư cách tu sĩ từ tháng 11/2024 - Ảnh: GHPGVN

Cũng theo giáo hội, Nguyễn Đắc Vũ trước đây được biết tới với tên gọi Thích Vạn Chánh, sinh năm 1987 đã bị Văn phòng II Trung ương GHPGVN thu hồi Chứng điệp thọ giới do Thượng tọa Thích Phước Nguyên thừa lệnh Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương ký phát hành.

Sau khi bị xử lý, Vũ ra ngoài tự tu tập và không chịu sự quản lý của Giáo hội.

Ngoài ra, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt cũng cho biết "chùa T.T" chỉ một cơ sở tư nhân tự phát, chưa phải là điểm sinh hoạt tôn giáo, càng không phải là “chùa” hay thuộc cơ sở tự viện được Giáo hội và chính quyền công nhận.