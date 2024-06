Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghi do ghen tuông xảy ra vào ngày 29/6, tại phường Thái Thịnh, Kinh Môn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu trên báo Vietnamnet, do trước đó Trần Văn Dương (sinh năm 1985, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn) nghi ngờ vợ là chị H. có quan hệ bất chính với anh N.P.D (39 tuổi, cùng ở phường Thái Thịnh) nên sáng 29/6, Dương theo dõi vợ tới 1 nhà nghỉ ở TP Hải Phòng.

Phát hiện vợ ở trong nhà nghỉ, Dương gọi chị H. xuống nói chuyện. Tại đây, Dương tấn công chị H. gây thương tích ở chân, phải nhập viện điều trị.

Sau đó, Dương đến của bà P.T.K (sinh năm 1961, là mẹ của anh D) ở thôn Tống Buồng, Thái Thịnh, Kinh Môn. Thời điểm này, trong nhà chỉ có 2 vợ chồng ông P. và bà K., đối tượng đã lao vào chém nhiều nhát vào người ông, bà. Do vết thương nặng vợ ông P. tử vong tại chỗ, còn ông P. bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Văn hoá giao thông

Chưa dừng lại đó, trên báo Lao động cho biết, sau khi gây án, Dương tiếp tục phóng xe đến nhà anh N.V.H. (39 tuổi, cách nhà bà Kh. khoảng 300m) đuổi chém anh H rồi lấy xe máy của bố anh H để bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo Dương gây án tại nhà bà K, lực lượng Công an phường Thái Thịnh khẩn trương truy tìm đối tượng để bắt giữ, ngăn chặn; đồng thời thu giữ phương tiện, hung khí gây án.

Công an thị xã Kinh Môn đã bàn giao nghi phạm cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dương để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Dương và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, nghi phạm Dương làm nghề lái máy xúc ở địa phương, đã có vợ.