Công an Hà Nội ngày 26/6 cho biết, Công an quận Hà Đông mới đây đã phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 23/6/2024, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông làm nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường Cienco 5 thuộc địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông, phát hiện khoảng 20 đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét gây mất an ninh trật tự.

Nhóm các thanh thiếu niên bị công an bắt giữ - Ảnh: CA Hà Nội

Khi đi đến đoạn chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, nhóm thanh thiếu niên đã gây tai nạn cho một nam thanh niên, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổ tuần tra tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng. Ngay trong đêm 23/6, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 18 đối tượng, cùng trú ở huyện Ứng Hòa.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tối ngày 23/6, các đối tượng rủ nhau tập trung tại khu vực vườn hoa trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa rồi đi 9 xe máy vào trung tâm TP Hà Nội chơi. Quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển xe máy, không đeo biển kiểm soát, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng…

Đến khoảng 22h, khi đi đến đoạn đường chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông thì xe của một đối tượng trong nhóm đã gây tai nạn cho một nam thanh niên.

Qua quá trình điều tra đến ngày 24/6/2024, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Một số đối tượng dưới 16 tuổi, Công an quận Hà Đông đã bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục, chờ xử lý.

Công an Hà Nội nhận diện đây là loại tội phạm nổi lên trong thời gian qua ở địa bàn giáp ranh Hà Đông - Chương Mỹ - Thanh Oai. Công an quận Hà Đông đã phối hợp Công an huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, triển khai kế hoạch chốt chặn tại các khu vực giáp ranh, để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.